Heyecanlı ve mutluyuz

Uzun bir aranın ardından okullar tekrar yüz yüze eğitim için açılıyor. Anne babalar aylardır evlerinde uzaktan eğitimle derslerini takip eden öğrencilerini yarından itibaren okullara uğurlayacak olmanın heyecanı içindeler. Hem veliler hem de öğrenciler alınan yeni kararla seyreltilmiş eğitimin ikinci aşamasına başlamış olacaklar.



Çınar Koleji Esenyurt Kampüs Müdürü Oğuzhan Güzel, “Sağlık tedbirleri nedeniyle uzun süredir ayrı kaldığımız öğrencilerimize tekrar kavuşacak olmaktan dolayı mutluyuz. Kurum olarak kademeli ve seyreltilmiş eğitimin ikinci aşamasında hem sağlık hem de hijyen tedbirlerine uygun olarak hazırlanmış kampüslerimizde tüm ilkokul öğrencilerimizle buluşmayı heyecanla bekliyoruz” dedi.

Çeyrek asırlık Çınar Eğitim Modeliyle öğrencilerin her yönüyle kuşatılıp hayata hazırlandığını belirten Güzel, “Bu yıl Çınar Eğitim Kurumları bünyesinde 11 bin metrekarelik yeni kampüsümüzle Esenyurt’un en merkezi lokasyonunda öğrencilerimizle buluşacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni kampüsümüzün kapılarını değerli velilerimiz ve öğrencilerimiz için açıyoruz” diye konuştu.