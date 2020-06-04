Heyecanlı bekleyiş sürüyor.. Kuruluş Osman 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Her Çarşamba izleyicisiyle buluşan sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman'da dün akşam yayınlanan 24. bölümde yaşanan gelişmeler heyecanın dozunu iyice artırdı. Son bölümde obaya Dündar Bey'in eşi Hazal Hatun'un gelmesiyle birlikte dengeler değişti. Osman Bey uç bölgesindeki Moğol baskısını kırmak için mücadeleye girişti. Bölümün ekranlarında son bulmasıyla birlikte izleyicilerin Çarşamba akşamları izleyicisiyle buluşan Kuruluş Osman'da bu akşam yaşanan gelişmeler heyecanın dozunu iyice artırdı. Son bölümde obaya Dündar Bey'in eşi Hazal Hatun'un gelmesiyle birlikte dengeler değişti. Osman Bey uç bölgesindeki Moğol baskısını kırmak için mücadeleye girişti. Bölümün ekranlarında son bulmasıyla birlikte izleyicilerin Kuruluş Osman 25. yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyişi başladı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kuruluş Osman 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı anda haberimizde yer alacak.

Kuruluş Osman’ın 24. bölümde neler yaşandı?

Osman Bey, Bala Hatun'la nikahının ardından düğün hazırlıkları yaparken, Kayı Obası'nda sürpriz gelişmeler yaşanacak. Alişar tehlikesini ortadan kaldırıp Dündar'ın gerçekleri öğrenmesini sağlayan Osman Bey; bu bölümde Kayı Obası'nda yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kalırken, uç bölgesindeki Moğol baskısını kırmak için mücadeleye girişecek.

Osman Bey, Moğollara karşı mücadeleyi nasıl örgütleyecek? Osman Bey, Türkmen obalarından beklediği desteği alabilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Dündar tarafından Alişar'la evlendirilen Aygül'ün akıbeti ne olacak?

Köklü Türkmen aşireti Çobanoğulları'nın beyinin kardeşi olan Hazal Hatun, Kayı Obası'nı gördüğünde büyüklüğüne şaşırırken, obaya görkemli bir giriş yaptı. Hazal Hatun, kendisini görünce büyük şaşkınlığa düşen Zöhre'ye "Neye şaşırırsın Zöhre! Bi hoş geldin demek yok mu!" diyerek çıkışırken, Dündar'ı Bi çağrınla su gibi aktım rüzgar gibi yettim bey…Evvela başımız sağolsun… Duydum ki başın dumanlıymış…" sözleriyle selamladı.

Hazal Hatun, Dündar'ın gelişini haber etmemesine sitem etmesine karşılık "Bitinya ucunun en namlı beyinin avradı, Nikea ellerinin en yaman beyinin bacısıyım, bize ne ola ki Dündar Bey!" şeklinde yanıtladı.

Kayı alpleri Alişar'ın konağını ele geçirdi

Gündüz Bey ve Bamsı Bey liderliğindeki Kayı alpleri, Alişar'ın konağını ele geçirdi.

Kendisine kurulan tuzağı boşa çıkararak Alişar'ı oyuna getiren Osman Bey, Gündüz ve Bamsı beyleri Alişar konağı ele geçirmekle görevlendirdi. Şeyh Edebalı'nın dervişlerinin yanı sıra Bala Hatun ve Selcan Hatun'un da desteğiyle Alişar'ın konağını basan Kayı alpleri kapıyı kırmadan hemen önce Aygül, Zöhre ve Burçin gizli geçitten kaçmayı başardı.için heyecanlı bekleyişi başladı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Kuruluş Osman Hazal Hatun kimdir? Hazal Hatun tarihte var mı?

Dündar Bey’in eşi ve Bahadır’ın annesi olarak dizide yer alan Hazal Hatun hakkında tarihi kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmuyor.