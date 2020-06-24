Heyecanlandıran iddia sonrası gözler onda! Engin Altan Düzyatan mı, Ediz Hun mu?
Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Ertuğrul Bey'in geleceği gün için heyecan devam ederken tarihi karakteri kimin oynayacağı merak konusu oldu. Diriliş Ertuğrul'da Engin Altan Düzyatan'ın beklendiği Kuruluş Osman'a Yeşilçam'ın usta aktörü Ediz Hun'un geleceği iddia edilmişti. İzleyiciler şimdi heyecanla yapımcı Mehmet Bozdağ'ın yapacağı açıklamayı bekliyor.
Reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da heyecan bitmek bilmiyor. Aynı zamanda Ertuğrul Bey için geri döneceği gün için heyecan sürüyor.
Kuruluş Osman'a Hazal Hatun'un gelmesiyle dengeler giderek değişmeye başladı. Diziye Hazal Hatun karakteriyle Yeşim Ceren Bozoğlu'nun katılması heyecanın dozunu artırdı. Tarihte Osman Bey'in babası olan Ertuğrul Gazi'yi kimin oynayacağı izleyiciler tarafından yanıt bekleyen bir soru olarak merak ediliyor.
Son olarak Ertuğrul Gazi'yi usta oyuncu Ediz Hun'un canlandıracağı iddia edildi. Peki, usta oyuncu Ertuğrul Gazi karakterini oynayacak mı?
Ediz Hun, Ertuğrul Gazi karakterini oynayacak mı?
Kuruluş Osman izleyicilerini heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı. Dizide Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta ismi Ediz Hun tarafından oynayacağı konuşuluyor.
Şu an dizideki kurguya göre Ertuğrul Bey Konya'da bulunuyor. Ve dizinin izleyiciler bu ismi canlandıracak oyuncuyu heyecanla bekliyor.
Ancak konu hakkında henüz dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan bir açıklama yapılmadı.