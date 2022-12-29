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Teknoloji Heyecanlandıran görüntüleri Bayraktar paylaştı! AKINCI'dan LGK-82 ile nokta atış
Teknoloji

Heyecanlandıran görüntüleri Bayraktar paylaştı! AKINCI'dan LGK-82 ile nokta atış

Selçuk Bayraktar, Aselsan'ın geliştirdiği Aselsan CATS kamera ile başarıyla gerçekleştirilen Aselsan LGK Atış Testinin görüntülerini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-12-29 22:54:00 - 2022-12-29 23:01:58

Baykar Teknoloji,  Bayraktar AKINCI TİHA ile yapılan ve Aselsan CATS kamera ile gerçekleştirilen Aselsan LGK atış testinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Aselsan'ın geliştirdiği Aselsan CATS kamera ile gerçekleştirilen Aselsan LGK Atış Testi başarıyla tamamlandı." ifadelerine yer verildi.

Selçuk Bayraktar da sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşarak sevindiren gelişmeyi duyurdu.

Test atışında yine ASELSAN tarafından geliştirilen LGK Güdüm Kiti entegreli MK-82 bombası kullanıldı.

 

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Yorumlar

Mustafa

Şimdi birileri inanmıyorum bilgisayar oyunu der hani gazada inanmadılar ya hahaha ulan benim mübarek çoban kardeşlerim biz size bakın.........
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