Heyecanlandıran görüntüleri Bayraktar paylaştı! AKINCI'dan LGK-82 ile nokta atış
Selçuk Bayraktar, Aselsan'ın geliştirdiği Aselsan CATS kamera ile başarıyla gerçekleştirilen Aselsan LGK Atış Testinin görüntülerini paylaştı.
Baykar Teknoloji, Bayraktar AKINCI TİHA ile yapılan ve Aselsan CATS kamera ile gerçekleştirilen Aselsan LGK atış testinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.
Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Aselsan'ın geliştirdiği Aselsan CATS kamera ile gerçekleştirilen Aselsan LGK Atış Testi başarıyla tamamlandı." ifadelerine yer verildi.
Selçuk Bayraktar da sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşarak sevindiren gelişmeyi duyurdu.
Test atışında yine ASELSAN tarafından geliştirilen LGK Güdüm Kiti entegreli MK-82 bombası kullanıldı.