Heyecanlandıran gelişme! Su-35 savaş uçağı İstanbul’a indi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova ziyaretinde katıldığı Havacılık ve Uzay Fuarı MAKS-2019'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, İstanbul'da düzenlenen Teknofest'e Rus uçaklarının da katılmasını teklif etmişti. Erdoğan'ın teklifine olumlu yanıt veren Putin, İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST'te sergilenmek üzere SU-35 savaş uçağı gönderdi.

Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, İstanbul'a iniş yapan SU-35'in fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

Türk Yıldızları, SoloTürk, T129 ATAK ve Jandarma S-70'lerinin gösteri yapacağı organizasyonda TUSAŞ Milli Muharip Uçağı'nın mock-up’ını sergileyecek. Hürkuş da uçuş yapacak.

Ancak en büyük sürpriz, Rusların inanılmaz yüksek akrobasi hareketlerini yapabilen savaş uçağı Su-35 olacak.

Ayrıca Teknofest'e Rusya'dan MC21 ve Sukhoi Super Jet yolcu uçakları da gelecek. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da ilgilendiği Beriev-200 tipi amfibik uçak da katılımcılar arasında.