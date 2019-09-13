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Heyecanlandıran gelişme! Su-35 savaş uçağı İstanbul’a indi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Moskova ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, İstanbul'da düzenlenen Teknofest'e Rus uçaklarının katılmasını teklif etmişti. Putin, teklifi kırmayarak 17-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan TeknoFest'te sergilenmek üzere Su-35 savaş uçağı gönderdi.

13 Eylül 2019 Cuma 16:14
Heyecanlandıran gelişme! Su-35 savaş uçağı İstanbul’a indi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova ziyaretinde katıldığı Havacılık ve Uzay Fuarı MAKS-2019'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, İstanbul'da düzenlenen Teknofest'e Rus uçaklarının da katılmasını teklif etmişti. Erdoğan'ın teklifine olumlu yanıt veren Putin, İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST'te sergilenmek üzere SU-35 savaş uçağı gönderdi.

Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, İstanbul'a iniş yapan SU-35'in fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

Türk Yıldızları, SoloTürk, T129 ATAK ve Jandarma S-70'lerinin gösteri yapacağı organizasyonda TUSAŞ Milli Muharip Uçağı'nın mock-up’ını sergileyecek. Hürkuş da uçuş yapacak.

Ancak en büyük sürpriz, Rusların inanılmaz yüksek akrobasi hareketlerini yapabilen savaş uçağı Su-35 olacak.

Ayrıca Teknofest'e Rusya'dan MC21 ve Sukhoi Super Jet yolcu uçakları da gelecek. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da ilgilendiği Beriev-200 tipi amfibik uçak da katılımcılar arasında.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 16:14
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Moskova
  3. SU-35 savaş uçağı
  4. SU-35
  5. Havacılık ve Uzay Fuarı MAKS-2019
  6. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  7. İstanbul
  8. TEKNOFEST
  9. SoloTürk
  10. Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar
  11. Twitter

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