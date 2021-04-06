  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Heyecanlandıran döviz tahmini: Nisan ayının 15'inden itibaren...
Ekonomi

Heyecanlandıran döviz tahmini: Nisan ayının 15'inden itibaren...

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları dahil olmak üzere, bu yıl iyi bir ziyaretçi, 20-25 milyar civarında da bir döviz girdisi bekliyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 16:52:00 -
Heyecanlandıran döviz tahmini: Nisan ayının 15'inden itibaren...

Afyonkarahisar'da çeşitli ziyaretlerde bulunan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyanın her yerini ansızın etkisi altına aldığını belirtti.

Salgının tüm dünyada yıkıcı etkilerinin olduğunu dile getiren Bağlıkaya, 2020'de tüm dünyada olduğu gibi Türkiye turizminde de yüzde 70'e yakın gerileme yaşandığını ifade etti.

Bağlıkaya, turizmi canlandırmak, daha fazla gelir elde etmek amacıyla çalışmalar yürüttüklerinin altını çizerek, sektörü de turizm sezonuna hazır hale getirmeye çalıştıklarını vurguladı.

"Turist girişleri Nisan ayının 15'inden itibaren hızlanacak"

Türkiye dışında Avrupa'daki kaynak ülkelerde de aşılamanın artmasının 2021 turizm sezonuna pozitif yansıyacağını düşündüklerini aktaran Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları dahil olmak üzere, bu yıl iyi bir ziyaretçi, 20-25 milyar civarında da bir döviz girdisi bekliyoruz. Ağırlıklı olarak yine Rusya ve Ukrayna'dan turist girişleri geçen haftalarda başladı. Turist girişleri nisan ayının 15'inden itibaren hızlanacak. Onun arkasından gelecek İngiltere ve Avrupa pazarı da 'aşı karnesi' ile ilgili gelişmelere bağlı, daha onun kuralları belirlenmedi ama Türkiye her halükarda en az 25 milyon civarında turist alacaktır."

Bağlıkaya, Afyonkarahisar'ın kültür, termal ve gastronomi turizmi için önemli bir destinasyon olduğuna işaret ederek, Frigya Vadisi'nin de öne çıkartılmasıyla kentin kültür turizmine yeni bir ürün sunulduğunu sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Ekonomi

Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Serbest piyasada dolar güne 8,1070 liradan, avro ise güne 9,5840 liradan başladı.

Savaşın çanları çalarken Putin’e büyük şok! 'Biz yokuz' diyerek masadan kalktılar
Dünya

Savaşın çanları çalarken Putin’e büyük şok! 'Biz yokuz' diyerek masadan kalktılar

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleksiy Reznikov, Donbas'ta yaşanan krizin ardından müzakere masasına oturmayacaklarını duyurdu.
Rusya ile Ukrayna arasında kriz! O ülke Türkiye'ye geliyor
Dünya

Rusya ile Ukrayna arasında kriz! O ülke Türkiye'ye geliyor

Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasında devam eden Donbas krizini yakından takip ettiği belirtiliyor. Güvenlik kaynakları tarafından aktarıla..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay