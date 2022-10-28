Heyecanlandıran "ALPAGUT" açıklaması: Devamı gelecek

Roketsan ile STM tarafından milli imkanlarla geliştirilen ALPAGUT Akıllı Dolanan Mühimmat’ın lansmanı, geçtiğimiz gün SAHA EXPO esnasında gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in katılım sağladığı tören esnasında ALPAGUT ilk kez görüntülendi.

SavunmaSanayiST.com’un sorularını yanıtlayan STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, ALPAGUT hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Güleryüz yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Dolanan mühimmatlar konusunda çok uzun süredir çalışmalarımız var, yetkinliklerimiz oldukça olgunlaştı. Ancak mühimmat konusunda eksikliklerimiz mevcut. Roketsan, Dünya çapında kendilerini kanıtlamış ürünlere sahip. Bu iş birliği ile iki firmanın yeteneklerini birleştirerek gelecek için çok yetkin ürünler ortaya koymak için yola çıktık.

ALPAGUT’taki amacımız, başta İHA platformlarından bırakılacak bir dolanan mühimmat geliştirmek. En modern alt sistemleri kullanılacak bir sistem olacak. Hava platformları ile başlayacağız, daha sonra kara ve deniz platformlarına entegre edilecek. ALPAGUT, tek değil; ilk diye söyleyeyim. İnşallah hem menzil hem de farklı özellikler açısından devamı gelecek. Hedefimiz, 2023’in ilk yarısında ALPAGUT’u envantere girmeye hazır hale getirmek."

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