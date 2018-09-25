Heyecan dolu o anları ilk kez anlattı! 'Erdoğan'la bir kez görüştüm adımı listede gördüm'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlık görevine nasıl geldiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fikrini almak için kendisini Beştepe'ye çağırdığını söyleyen Bakan Ersoy, "1 saat toplantı yaptık. Sonra ise adım bakanlar listesindeydi" dedi. Uyum sağlamaya çalıştığını ifade eden Ersoy, "Bize, 'Değişmeniz için değil, değiştirmeniz için getirdik' dediler" diye konuştu. Sözcü'ye konuşan Mehmet Nuri Ersoy'un o açıklamaları...

"ERDOĞAN'LA BİR KEZ BİR ARAYA GELDİM"

"Doğrusu hiç beklemiyordum. Ben Sayın Cumhurbaşkanı ile sadece bir kez bir araya geldim. Kendisi bizim şirketimizde yaptığımız vizyoner işleri duymuş, fikrimi almak için Beştepe'ye davet etti. Bir saat 15 dakika ikili bir toplantı yaptık. Sonrasında adımı bakanlar listesinde gördüm.

"UYUM SAĞLAMAYA ÇALIŞMADIM"

Uyum sağlamaya çalışmadım açıkçası. Bu göreve gelirken bize şöyle denildi: “Değişmeniz için değil, değiştirmeniz için getirdik…” Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Bakanlıkta 28 bin arkadaşımız var.

"YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR"

Hızıma ayak uydurabilen kadrolarla çalışıyoruz. Hızımız daha da artacak çünkü yapacak çok işimiz var. Temel yaklaşım olarak “Niçin yapılamaz” değil “Nasıl yapılabilir” diyoruz. Bunun bütün gerekliliklerini de uyguluyoruz."