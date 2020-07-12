Heybeliada'daki orman yangınına ilişkin soruşturma
Gözaltına alınan şüphelilerin terör örgütleriyle bağlantısı olup olmadığı incelenecek
İSTANBUL (AA) - Heybeliada'daki orman yangınına ilişkin gözaltına alınan 3 şüphelinin terör örgütleriyle bağlantısı olup olmadığı araştırılacak.
Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ormanlık alanda iki farklı noktada çıkan yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünden bir ekibin Heybeliada'ya gittiği, şüphelilerin terör örgütleriyle bağlantısı olup olmadığını araştıracakları öğrenildi.