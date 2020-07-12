  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Heybeliada'daki orman yangınına ilişkin soruşturma

Gözaltına alınan şüphelilerin terör örgütleriyle bağlantısı olup olmadığı incelenecek

Yeniakit Publisher
2020-07-12 23:41:07 -
Heybeliada'daki orman yangınına ilişkin soruşturma

İSTANBUL (AA) - Heybeliada'daki orman yangınına ilişkin gözaltına alınan 3 şüphelinin terör örgütleriyle bağlantısı olup olmadığı araştırılacak.

Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ormanlık alanda iki farklı noktada çıkan yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünden bir ekibin Heybeliada'ya gittiği, şüphelilerin terör örgütleriyle bağlantısı olup olmadığını araştıracakları öğrenildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı