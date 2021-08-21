İstanbul Heybeliada’da orman yangını çıktı. Söz konusu yangının kontrol altına alınıp alınmadığı merak ediliyor.

Heybeliada yangın söndürüldü mü? Heybeliada yangın son durum

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, emniyet, itfaiye ve Orman Harekat Merkezlerinden alınan bilgilere göre saat 13.15’te Adalar ilçesi Heybeliada Kuleli Köşk mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktığı belirtildi.

Bölgeye süratle güvenlik, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekiplerinin sevk edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Ekiplerimizce; 3 itfaiye, 2 arazöz, 1 TOMA ile karadan, 3 yangın söndürme helikopteri ile havadan söndürme çalışmalarına devam edilmektedir. Balıkesir ve Bursa’dan sevk edilen 2 helikopter ile İzmir, Muğla ve Antalya’dan sevk edilen 4 yangın söndürme uçağı ve 2 itfaiye aracı adaya hareket halindedir. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır."

Bu arada, Türk Kızılay, Heybeliada’da bulunan Gençlik Kampı'ndaki öğrencileri tahliye ederek güvenli bölgeye alındığını duyurdu. Kızılay, kamp personeliyle söndürme çalışmalarına destek verdiklerini bildirdi.

İstanbul Valiliği, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklama, ''Ekiplerimizce; 3 itfaiye, 2 arazöz, 1 TOMA ile karadan, 3 yangın söndürme helikopteri ile havadan söndürme çalışmalarına devam edilmektedir. Balıkesir ve Bursa’dan sevk edilen 2 helikopter ile İzmir, Muğla ve Antalya’dan sevk edilen 4 yangın söndürme uçağı ve 2 itfaiye aracı adaya hareket halindedir. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Yerlikaya, “Heybeliada’daki yangın 14.55 itibarıyla kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Heybeliada halkına ve yangın söndürme ekiplerimize teşekkür ediyorum. İstanbul’umuza geçmiş olsun” dedi.