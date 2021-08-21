  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü CV'si ile dikkat çekiyor
Silahlı kavgada, balkonda oturan bir kadın başından vuruldu
Pakistanlı bilim kadını Afiye’ye saldırı!Batı’nın sözde kadın savunucuları suskun!
Diyarbakır'da AK Partili başkan sokak sokak gezerek aşı anonsu yapıyor
Gündem Heybeliada yangın söndürüldü mü? Heybeliada yangın son durum
Gündem

Heybeliada yangın söndürüldü mü? Heybeliada yangın son durum

Heybeliada yangın kontrol altına alındı mı? Heybeliada’da çıkan orman yangınıyla ilgili gelişmeler merak ediliyor. İstanbul orman yangını son durum

Yeniakit Publisher
2021-08-21 15:41:00 -
Heybeliada yangın söndürüldü mü? Heybeliada yangın son durum

İstanbul Heybeliada’da orman yangını çıktı. Söz konusu yangının kontrol altına alınıp alınmadığı merak ediliyor.

Heybeliada yangın söndürüldü mü? Heybeliada yangın son durum

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, emniyet, itfaiye ve Orman Harekat Merkezlerinden alınan bilgilere göre saat 13.15’te Adalar ilçesi Heybeliada Kuleli Köşk mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktığı belirtildi.

Bölgeye süratle güvenlik, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekiplerinin sevk edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Ekiplerimizce; 3 itfaiye, 2 arazöz, 1 TOMA ile karadan, 3 yangın söndürme helikopteri ile havadan söndürme çalışmalarına devam edilmektedir. Balıkesir ve Bursa’dan sevk edilen 2 helikopter ile İzmir, Muğla ve Antalya’dan sevk edilen 4 yangın söndürme uçağı ve 2 itfaiye aracı adaya hareket halindedir. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır."

Bu arada, Türk Kızılay, Heybeliada’da bulunan Gençlik Kampı'ndaki öğrencileri tahliye ederek güvenli bölgeye alındığını duyurdu. Kızılay, kamp personeliyle söndürme çalışmalarına destek verdiklerini bildirdi.

İstanbul Valiliği, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklama, ''Ekiplerimizce; 3 itfaiye, 2 arazöz, 1 TOMA ile karadan, 3 yangın söndürme helikopteri ile havadan söndürme çalışmalarına devam edilmektedir. Balıkesir ve Bursa’dan sevk edilen 2 helikopter ile İzmir, Muğla ve Antalya’dan sevk edilen 4 yangın söndürme uçağı ve 2 itfaiye aracı adaya hareket halindedir. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Yerlikaya, “Heybeliada’daki yangın 14.55 itibarıyla kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Heybeliada halkına ve yangın söndürme ekiplerimize teşekkür ediyorum. İstanbul’umuza geçmiş olsun” dedi.

Süper Lig günün maçları | Süper Lig'de bugün hangi maçlar var?
Süper Lig günün maçları | Süper Lig'de bugün hangi maçlar var?

Spor

Süper Lig günün maçları | Süper Lig'de bugün hangi maçlar var?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay