Heybeliada sular saat kaçta gelecek 3 Ekim Pazartesi | İSKİ su kesinti saatleri
İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar 3 Ekim Pazartesi günü hangi ilçelerde su kesintilerinin yaşandığını, suların saat kaçta geleceğini araştırmaya başladı. Peki, Heybeliada’da sular ne zaman saat kaçta gelecek? İstanbul su kesinti saatleri:
İstanbul’da kimi zaman arıza kimi zaman ise bakım çalışmaları sebebiyle su kesintileri yaşanıyor. Peki, sular saat kaçta gelecek?
Heybeliada sular saat kaçta gelecek 3 Ekim Pazartesi | İSKİ su kesinti saatleri
İlçe : Adalar
Etkilenen Mahalleler : Heybeliada Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.10.2022 19:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2022 tarihinde saat 20:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Terkos Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.10.2022 09:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : 100Yıl Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.10.2022 09:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Sururi Mah,Mercan Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sistemlerimizde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 03.10.2022 10:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah,Caferağa Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.10.2022 10:32
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Şeyhli Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.10.2022 07:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Çamlıtepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.10.2022 10:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Sümer Mah,Nuripaşa Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.10.2022 10:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Eskişehir Mah,Feriköy Mah,Ergenekon Mah,Bozkurt Mah,Duatepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sistemlerimizde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 03.10.2022 10:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.