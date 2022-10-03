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Yaşam Heybeliada sular saat kaçta gelecek 3 Ekim Pazartesi | İSKİ su kesinti saatleri
Yaşam

Heybeliada sular saat kaçta gelecek 3 Ekim Pazartesi | İSKİ su kesinti saatleri

İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar 3 Ekim Pazartesi günü hangi ilçelerde su kesintilerinin yaşandığını, suların saat kaçta geleceğini araştırmaya başladı. Peki, Heybeliada’da sular ne zaman saat kaçta gelecek? İstanbul su kesinti saatleri:

Yeniakit Publisher
2022-10-03 11:18:00 -
Heybeliada sular saat kaçta gelecek 3 Ekim Pazartesi | İSKİ su kesinti saatleri

İstanbul’da kimi zaman arıza kimi zaman ise bakım çalışmaları sebebiyle su kesintileri yaşanıyor. Peki, sular saat kaçta gelecek?

Heybeliada sular saat kaçta gelecek 3 Ekim Pazartesi | İSKİ su kesinti saatleri

İlçe        :              Adalar

Etkilenen Mahalleler     :              Heybeliada Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              02.10.2022 19:01

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2022 tarihinde saat 20:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler     :              Terkos Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              03.10.2022 09:41

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Bağcılar

Etkilenen Mahalleler     :              100Yıl Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              03.10.2022 09:20

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Fatih

Etkilenen Mahalleler     :              Sururi Mah,Mercan Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Sistemlerimizde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları

Başlama Tarihi   :              03.10.2022 10:52

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Kadıköy

Etkilenen Mahalleler     :              Osmanağa Mah,Caferağa Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              03.10.2022 10:32

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Pendik

Etkilenen Mahalleler     :              Şeyhli Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              03.10.2022 07:52

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Sarıyer

Etkilenen Mahalleler     :              Çamlıtepe Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              03.10.2022 10:15

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Zeytinburnu

Etkilenen Mahalleler     :              Sümer Mah,Nuripaşa Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              03.10.2022 10:37

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Şişli

Etkilenen Mahalleler     :              Eskişehir Mah,Feriköy Mah,Ergenekon Mah,Bozkurt Mah,Duatepe Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Sistemlerimizde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları

Başlama Tarihi   :              03.10.2022 10:46

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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