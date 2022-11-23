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Dünya Hey Maşallah! Katar, Dünya Kupası'nı tebliğ fırsatına çevirdi!
Dünya

Hey Maşallah! Katar, Dünya Kupası'nı tebliğ fırsatına çevirdi!

Katar'ın başkenti Doha'daki Katara Kültür Köyü Camisi, İslam'ı tanımak isteyen 2022 FIFA Dünya Kupası taraftarlarının ilgi odağı oldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 22:44:00 -
Hey Maşallah! Katar, Dünya Kupası'nı tebliğ fırsatına çevirdi!

Katara Kültür Köyü Camisi'nde görevli, birçok dil bilen erkek ve kadın vaizler, yabancı turistlere İslam dinini ve hoşgörüsünü anlatıyor.

Caminin kapısında ziyaretçilerin telefonlarından görüntüleyebilecekleri 30'dan fazla dilde İslam ile ilgili elektronik panolar bulunurken, isteyenlere farklı dillerde İslam'ı tanıtan kitapçıklar dağıtılıyor.

Dünya Kupası'nı izlemek için farklı ülkelerden Katar'a gelen turistler, birçok cadde ve sokağın duvarlarında da Hazreti Muhammed'in iyi amelin önemini anlatan hadisleriyle karşılaşıyor.

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