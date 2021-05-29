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Gündem Hevesten hazır kıta bekliyormuş! Can Ataklı'dan Sedat Peker itirafı
Gündem

Hevesten hazır kıta bekliyormuş! Can Ataklı'dan Sedat Peker itirafı

CHP yandaşı gazeteci müsveddesi Can Ataklı, Sedat Peker meselesiyle ilgili itiraf gibi bir açıklamada bulundu. "Malzeme çıksa da konuşsam" kafasıyla hareket eden Ataklı, Peker'in pazar günü yeni bir video daha yayınlaması halinde hemen Youtube üzerinden canlı yayın yapacağını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 15:26:00 - 2021-05-29 15:43:33
Hevesten hazır kıta bekliyormuş! Can Ataklı'dan Sedat Peker itirafı

Geçmişte darbecilerden talimat almak için Genelkurmayın kapısında bekleyen postal yalayıcısı Can Ataklı, yine şaşırtmadı.

Son günlerde çektiği videolarla kamuoyu gündemini meşgul eden organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in içi boş iddiaları CHP yandaşı Can Ataklı'nın iştahını kabarttı.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) sığınan Sedat Peker'in iddiaları üzerinden AK Parti hükümetini karalamak için pusuda bekleyen TELE1 sunucusu ve Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, sosyal medya hesabından itiraf niteliğinde bir açıklamada bulundu.

Sedat Peker meselesi üzerinden kendine malzeme çıkarıp AK Parti hükümetini aklınca sıkıştırmayı hedefleyen Ataklı, "Sedat Peker anlaşma yapmış olabilir mi?" başlığıyla videolu bir paylaşımda bulundu.

Peker'in pazar günü yeni bir video daha yayınlaması durumunda hemen Youtube kanalı üzerinden canlı yayın yapacağını belirten Ataklı şu ifadeleri kullandı:

"Henüz izleyememiş olanlar için en yeni Youtube sohbetimi tekrar sunuyorum. Bu arada unutmayın; pazar günü Peker'in 8'inci videosu da yayınlanırsa hemen ardından canlı Youtube yayını ile ilk değerlendirmelerimi sunacağım."

CHP'nin kepazeliklerine sus pus olan sözde gazeteci özde provakatör Can Ataklı'nın Sedat Peker'in video atmasını bu denli dört gözle beklemesi dikkat çekerken sosyal medyada "Can Ataklı Sedat'ın videolarına ne kadar da hevesliymiş, hazır kıta bekliyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Rizelileri tehdit ettiğini hiç bir zaman unutmayacağız.
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Asalak bunlar

Tam bir .....
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