Hesaplardaki tik ne ifade ediyor?

Dijital iletişim ortamlarının kimlik suistimallerinin sıklıkla yaşandığı yerler olduğunu belirten uzmanlar, Twitter platformunun önemli kişi ve kurumlara ait hesapların gerçek olup olmadığını tespit edebilmek için onay rozeti, tik onaylatma işlemi ile çalışmasının önemli olduğunu ifade ediyor. Küresel ölçekte sosyal medya platformlarından en yoğun kullanılan araçlarından Twitter’ı iş insanı Elon Musk’ın almasıyla mecrada pek çok değişiklik konuşulmaya ve tartışılmaya devam ediyor. Kullanıcıların mavi tik özelliğine para ödemesi ise en çok konuşulan ve tartışılan başlıklar arasında yer alıyor. Mavi tik için kullanıcıların aylık 8 dolar ödemesi gündemdeyken yeni güncelleme kişisel hesaplara mavi tik, devlet hesaplarına altın rengi tik, şirket hesaplarına ise gri tik verilmeye başlandı.

Tik orijinalliği ifade ediyor

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ceren Acun, tikin orjinalleriği ifade ettiğini söyledi. 2006’daki kuruluşundan bu yana sürekli artış gösteren bir ivme ile 300 milyonun üzerinde aktif kullanıcıya ulaşan Twitter’ın en popüler ve en fazla tercih edilen sosyal medya platformlarından biri olarak hayatımızda yer aldığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Ceren Acun, “Çağımızda bilginin hızlı ve anlık akışlar içinde kişiler arası dolaşımda olmasına el veren bu uygulamanın bilindiği üzere öne çıkan özelliklerinden biri de mavi tik ya da mavi onay rozeti. Bir hesabın Twitter’da mavi tik sahibi olması, her şeyden önce orijinalliğe dair bir onay anlamına geliyor. Biliyoruz ki dijital iletişim ortamları bireylerin ifade biçimlerini geliştirip genişletirken kimlik suiistimallerinin de sıklıkla yaşandığı, karşımıza çıktığı yerlerdir. Bu nedenle Twitter kamuya mal olmuş, önemli kişi ve kurumlara ait hesapların gerçek olup olmadığını tespit edebilmek adına böyle bir hesap onaylatma işlemi ile çalışıyor.” dedi.

Bilinirlik arttıkça daha çok kişiye ulaşılıyor

Kullanıcı isminin hemen yanında bulunan onay rozetinin kullanıcılarına birtakım önemli avantajlar ve ayrıcalıklar sağladığını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Ceren Acun, “Örneğin mavi tik rozeti, bireysel veya kurumsal kimlik açısından bir güvenirlik yaratmakla beraber tanınırlığı da artırıyor. Bilinirlik arttıkça daha çok kişiye ulaşılması mümkün hale geliyor. Böylelikle dile getirmek, sunmak ve paylaşmak istenilen her türlü fikir, ürün ve bilgi çok sayıda kullanıcı ile buluşurken bazen de gündemde bir yer tutuyor, hatta mecranın sınırlarını bile aşacak bir yaygınlığa kavuşuyor.” diye konuştu.

Mavi tik sahiplerinin ücret ödemesi gerekecek

Dr. Öğr. Üyesi Ceren Acun, geride bıraktığımız haftalarda en çok konuşulan konulardan birinin de bu sene içinde Twitter’ı satın alan ABD’li iş insanı Elon Musk’ın uygulamadaki mavi tik özelliğinin ücretlendirilmesi hususunda attığı adım olduğunu hatırlattı ve sözlerini şöyle tamamladı: “Büyük tartışma yaratan bu adıma göre önceden herhangi bir ücret ödemeden sahip olunan mavi rozet için artık aylık 8 dolar talep edilecek. Üstelik Musk’ın sözünü ettiği bu ücretli abonelik ya da yeni Twitter Blue, daha önceden mavi tik sahibi olan hesapların rozetlerini kaybetmemek için aynı ödemeyi yapmalarını gerektiriyor. Musk, bir tweet dizi ile açıkladığı yeniliğin kullanıcılarına aramalar, mentionlar ve cevaplarda öncelik sağlayacağını, daha uzun süreli video ve ses paylaşma ayrıcalığı vereceğini ve tik sahibi olmayanlara kıyasla yarı yarıya kadar daha az reklam görmeyi mümkün kılacağını belirtti. Diğer taraftan Musk, bu yeni abonelik biçimi ile bot ve trol hesapların da önüne geçmeyi amaçladığını ifade etse de değişikler mevcut kullanıcıların genelinde aynı heyecanı yaratmış değil. Ücret konusundaki itirazlar, iletişim özgürlüğünün sınırlandırılmasına getirilen itirazlarla ya da Twitter’ın giderek ticarileşeceğine dair endişelerle paralel ilerlemeye devam ediyor.”