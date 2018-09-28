“Hesap uzmanı” yine uçtu... “Türkiye 2001 krizinden...”

SSK döneminde milletin ilaç bile bulamamasının baş müsebbibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kriz çığırtkanlığına devam ediyor. Savunduğu siyasetçilerin sebep olduğu 2001 krizini bugünkü ekonomik saldırıyla kıyaslayan Kılıçdaroğlu, skandal ifadeler kullandı.

“DAHA CİDDİ BİR KRİZ...”

CHP TBMM Grubu 27. Dönem 1. Çalışma-Değerlendirme Programı'nın açılışında konuşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“16 yıldır Türkiye’yi tek başınıza yöneteceksiniz ve 16 yılın sonunda Türkiye’yi yeniden bir ekonomik krizin kucağına iteceksiniz. 16 yıl önce Türkiye ciddi bir sorun yaşadı, bir ekonomik kriz yaşadı. Hiç mi ders almadınız oradan? Türkiye bugün bir ekonomik krizin göbeğinde. Üstelik 2001’e göre daha ağır bir ekonomik krizle karşı karşıya. Bu kriz aşılabilir dedik, gelin 13 madde halinde sıraladığımız uygulamaya başlayın. Göreceksiniz ki; Türkiye krizden çıkabilir. Dolar baronlarının adamı olarak suçlandık. Bir akıl tutulması var. İyi niyetlerle çözüm öneriyoruz, ellerinin tersiyle itiyorlar.”