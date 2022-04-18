Hesap günü gelecek! Bu çocukların gözyaşında boğulacaksın İsrail
İsrail polisi, Ramazan ayında düzenlediği Mescid-i Aksa baskınında Filistinli bir babayı çocuklarının gözü önünde darbetti. Babaları İsrail polisi tarafından şiddet gören çocukların çığlıkları yürekleri dağladı.
Yeniakit.com.tr
Siyonist İsrail bu Ramazan ayında da Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenledi.
Bölgeden gelen bir görüntü yürekleri dağladı.
İsrail polisi Filistinli bir babaya, iki küçük çocuğunun önünde şiddet uyguladı.
Babaları gözleri önünde polis şiddetine uğrarken çığlıklarla feryat eden biri kız biri erkek Filistinli iki çocuğun hali yürekleri dağladı.