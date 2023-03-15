Hesabını soracak! Emre Belözoğlu'ndan Fatih Altaylı hamlesi

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından ailesine yönelik yapılan kötü tezahüratlarla ilgili sert açıklamalarda bulundu.

"Önce bir dönsünler de kendilerine baksınlar"

Emre Belözoğlu, "Babamdan önce başkasının elini tutmamış bir annem ve benden önce kimsenin elini tutmamış bir eşim var. Şeref istiyorlarsa bizde fazlasıyla var. Bunu çok dile getiriyorlar. Önce bir dönsünler de kendilerine baksınlar." dedi.

Bu sözlere balıklama damlayan Fatih Altaylı, Emre Belözoğlu'nu hedef aldı.

"Ey Fetullah'ın çocuğu"

Fatih Altaylı, Emre Belözoğlu'na "Benim anamın eline el değmemiştir" "karımın eline el değmemiştir", bu mudur şeref, bu mudur haysiyet. Hırsızsındır, alçaksındır, yetim hakkı yiyorsundur, oralarda aranır şeref. Ey Fetullah'ın çocuğu" dedi.

Emre Belözoğlu'nun avukatı Mahir Işıkay konuyla ilgili açıklama yaptı:

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Açıklama şöyle:

"14 Mart 2023 tarihinde katıldığı bir televizyon programında

Gazeteci Fatih Altaylı’nın asılsız, gerçek dışı, yanlı, kişilik haklarını ihlal edici, karalayıcı, eleştiri, ifade ve basın özgürlüğü sınırlarını aşan beyanları ile Sayın Emre Belözoğlu’nun manevi kişiliğini yıpratmaya, kişilik haklarını ihlale yönelik yalan, hakaret ve iftiralarla dolu beyanları karşısında açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Hakkında hiçbir soruşturma bulunmayan, açılmış tüm soruşturmalardan tamamı kesinleşmiş yargı kararı ile aklanarak çıkan müvekkilim Sayın Emre Belözoğlu adına; Fatih Altaylı’nın bu olumsuz algı yaratma çabası içindeki açıklamaları nedeniyle tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı, bu kapsamda tüm bu haksız ithamlarının hesabını çok yakın zamanda yargı önünde vermesi için gerekli işlemlere başladığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."