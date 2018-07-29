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Hesabına yanlışlıkla 22 bin TL yatan gençten örnek davranış

İzmir'de yaşayan bir genç, yanlışlıkla hesabına yatan 22 bin liraya yakın ameliyat parasını iade ederek çevresine insanlık dersi verdi.

29 Temmuz 2018 Pazar 14:03
Hesabına yanlışlıkla 22 bin TL yatan gençten örnek davranış

Olay, İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yaşandı. Geçimini fotoğrafçılık yaparak sağlayan Ufuk Keklik isimli vatandaşın hesabına yanlışlıkla 21 bin 266 lira havale yapıldı.

Durumu telefonu çaldığında öğrenen Keklik, "Telefonun diğer ucunda ağlayan bir ses tonuyla bayan vardı. 'Oğlum ameliyat olacak parayı yanlışlıkla sizin hesabınıza yatırdı' dedi. Bende ilk başta inanmadım ama daha sonra durumu araştırdığımda gerçek olduğunu gördüm ve imza karşılığı parayı iade ettim" diye konuştu.

Öte yandan konunun sosyal medyadan da paylaşılmasıyla Ufuk Keklik isimli vatandaşa onlarca tebrik ve teşekkür iletildi.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 14:03
  1. İzmir
  2. İnsanlık dersi
  3. dürüst genç

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