Hesabı mahşere kalmasın!

Hasan Eğrigöz - Oğuzhan Gültekin Ankara

Cumhuriyet tarihinin en büyük sivil katliamlarından biri olan Başbağlar katliamının üzerinden tam 28 yıl geçmesine rağmen faillerin hâlâ dışarıda olması yürekleri yaralıyor... Akit’e konuşan Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, Sivas provokasyonu ile Başbağlar’ın birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, şunları dile getirdi:

Hepimiz vebal altındayız

“Çünkü irtibatlı olaylar. 28 yıl sonra hâlâ bakıyorsunuz Sivas’tan dolayı bunca insan, bunca mağdur, mazluma ceza verilirken onların aileleri büyük acılar çekerken, olayın bir numaralı provakatörleri olanlar, olayı tahrik edenler hâlâ ortalıkta dolaşıp, birilerini suçlayabiliyorlar. Buna karşı Başbağlar’da yaşanan vahşetin hâlâ sorumlularıyla alakalı ortaya çıkmış net bir şey yok. Aslında kimin yaptığı, kimin tahrik ettiği belli. Kimin azmettirdiği de belli. Tetikçiler, teröristler belki şimdiye kadar dağlarda geberdiler ama asıl bu olayları azmettiren alçaklar hiçbir şey yokmuş gibi ortada dolaşıyorlar. Bu katliamın hâlâ hesabını soramamışsak hepimizin bunda vebali olduğunu düşünüyorum.”

Adalet ve Kardeşlik Derneği (HAKDER) Genel Başkanı Avukat Bülent Demir da, şu değerlendirmede bulundu:

Katiller hâlâ aramızda

“Katliamcıların hâlâ yargı önünde hesap vermemeleri kamu vicdanını derinden yaralamaktadır. Adaletin tecelli etmesi için bir an önce çalışma yapılmalıdır. Türkiye devleti bu olayı gerçekleştiren kişileri, failleri bulma konusunda yeterli yetkinliğe sahiptir. Bir an önce faillerin yakalanmasını, tutuklanmasını, yargı önüne çıkarılmasını ve hak ettikleri cezanın en üst sınırından cezalandırılmasını bir hukukçu olarak bekliyoruz. Bu konuda da gereken destekleri vermeye hazırız.”

Hep yanlarında olacağız

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ise, şunları söyledi: “28 yıldır acısı hiç dinmeyen bir yara açıldı yüreğimizde. Ancak bu vahşet; insanlığın, masumiyetin katliamı olarak akıllara kazındı. Hiç kimseye zarar vermeyen 33 masum insan, katil sürüsü tarafından katledildi. Bu hatırayı yaşatmak için şehitlerimize dua ediyoruz ve böyle bir acı bir daha yaşanmasın diye var gücümüzle çalışıyoruz. Adaletin tecellisi için çalışmalar devam ediyor. Ömrümüz yettiğince kardeşlerimizin yanında olacağız. Onları hiç bir zaman yalnız bırakmayacağız.”

