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Yaşam HES kodu nerelerde kullanılıyor?
Yaşam

HES kodu nerelerde kullanılıyor?

HES kodu artık birçok yerde kullanılması zorunlu hale geldi. HES kodu nerelerde kullanılıyor? Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ülkemizde kullanılmaya başlanan ve son zamanlarda kullanımı artan Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulamasına dair ayrıntılar gelişmeler haberimizde…

Yeniakit Publisher
2020-12-31 17:51:00 -
HES kodu nerelerde kullanılıyor?

Dünyayı etkileyen covid-19 virüsü nedeniyle ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulaması hayatın her alanında kullanılıyor. Virüslü kişilerle teması önlemek adına uygulanan HES kodu uygulaması nerelerde kullanılıyor? HES kodu nereler için gerekli?

HES kodu nerelerde kullanılıyor?

Şehirler arası seyahatlerde, iş yerlerinde ve bireysel iletişim gerektiren tüm kamusal mekanlarda kullanılmaya başlanan HES kodu, kısa sürede hayatın tüm alanlarına yayıldı.

Bu çerçevede, 30 Mayıs'ta illere gönderilen genelgeyle şehirler arası toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, tren, otobüs) yapılacak seyahatlerde, "Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması zorunluluğu getirildi. Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan firmalar, her türlü biletleme işleminde HES kodu talep etmeye başladı.

Salgın döneminde tedbirlerini artıran Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) de sınavlarda görev alacaklardan HES kodu talep etti.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ise 1 Eylül'den itibaren ziyaretçilerin cezaevlerine HES koduyla giriş yapmalarını kararlaştırdı.

İl Umumi Hıfzıssıha Kurulları da koronavirüs tedbirleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde HES kodu uygulamasının kullanılmasına karar verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile HES uygulaması üzerinden özel bir yazılım hazırlayarak okullarda yaşanabilecek sağlık problemlerinin takibine başladı. HES kodları dikkate alınarak okulda bir kişide sağlık problemi olduğunda okul yöneticilerinin telefonuna otomatik olarak SMS gönderecek sistem, gerekli tedbirlerin gecikmeksizin alınmasını sağlıyor.

Toplu ulaşım ve konaklamada da HES kodu gerekecek

Son olarak şehir içi toplu ulaşımda ve konaklama tesislerinde de HES kodu zorunluluğu getirildi.

Bu kapsamda, başta belediyeler olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşları, kişiye özel hale getirilmiş elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı HES uygulaması arasında gerekli entegrasyonları sağlayacak.

Böylece, şehir içi toplu ulaşım araçlarıyla yapılan yolcu taşımacılığında da HES koduna göre kişilerin takibi yapılacak.

Tüm konaklama tesislerinde müşterilerden istenecek HES kodu da salgınla mücadelede etkin rol oynayacak.

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