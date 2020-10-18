Kamu kurum ve kuruluşlarına giriş yaparken, ulaşım araçlarına binerken kısacası pek çok alanda HES kodu zorunluluğu bulunuyor. Vatandaşlar HES kodlarının nereden nasıl alacaklarını araştırıyor. Peki, telefonla hes kodu alınır mı?

HES kodu nedir?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

HES kodu nasıl alınır? | Telefonla HES kodu alma

Vatandaşlar pek çok işlem için HES kodu almak durumunda. Bu sebeple HES kodunun nereden nasıl alınacağı merak ediliyor. HES kodu almanın birkaç yolu var.

Akıllı telefonlarınıza indireceğiniz Hayat Eve Sığar uygulamasıyla HES kodu alabilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulamasına giriş yapıp 'Hes Kodu İşlemleri' bölümüne tıklayın. Buradan HES kodu oluştur bölümüne tıklayarak kodunuzu oluşturabilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulamasını Play Store veya App Store’dan indirebilirsiniz.

HES KODU PLAY STORE İÇİN TIKLAYINIZ

HES KODU APP STORE İÇİN TIKLAYINIZ

E devlet HES kodu al

E devlet üzerinden TC kimlik numaranız ve şifrenizle HES kodu alabilirsiniz. Bunun için bilgisayar ya da mobil cihazlarınızdan e devlete giriş yapmanız yeterli.

E DEVLET HES KODU İÇİN TIKLAYINIZ

SMS ile HES kodu nasıl alınır?

Cep telefonlarınızdan HES kodu almanız son derece kolay. Cep telefonlarınızın kısa mesaj bölümüne giriş yapın. Yeni mesaj oluşturun. HES yazıp aralarında boşluk bırakarak TC kimlik numaranız, TC kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (HES kodunu kaç günlük almak istiyorsanız) yazıp 2023'e mesaj gönderin.

Telefon numarasıyla HES kodu alma

Genellikle ileri yaşlardaki vatandaşlar internet ve sms ile HES kodu alma konusunda zorluk yaşayabiliyor. Böyle bir durumla karşı karşıya olanlar Alo 199 Vatandaş Etkileşim Merkezi'ni arayabilirsiniz.