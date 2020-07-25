Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor maçından notlar

KAYSERİ (AA) - Süper Lig'in 34. ve son haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk olan Trabzonspor'da yardımcı antrenör Eddie Newton, ligde son oynadıkları İttifak Holding Konyaspor müsabakasının 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Bordo-mavili ekipte kulüpten ayrılan teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ardından Eddie Newton takımın başında ilk maçına çıktı.

Newton, cezası sona eren Sosa'yı sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan Nwakaeme'nin yerine sahaya sürdü.

Newton, sağ bekte Kamil Ahmet Çörekçi'yi yedek kulübesine çekerken Joao Pereira'ya görev verdi. Savunmada ise Newton, Da Costa'nın yerine Hüseyin Türkmen'i tercih etti.



Bordo-mavili ekip sahaya Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth 11'yle çıktı.





- Kayserispor'da 2 değişiklik





Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Süper Lig'in 33. haftasında 1-0 mağlup oldukları Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılı ekipte Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de şans bulan Rienstra ve Aksel Aktaş'ın yerine Zoran Kvrzic ile Diego Angelo forma giydi.

Robert Prosinecki, Trabzonspor önünde takımını, Lung, Zoran Kvrzic, Sapunaru, Diego Angelo, Yasir Subaşı, Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Enver Cenk Şahin, Campanharo, Henrique, Kravets 11'iyle sahaya sürdü.















