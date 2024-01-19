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Dünya Herzog'a Davos'ta şok! Dokunulmazlığı tehlikede
Dünya

Herzog'a Davos'ta şok! Dokunulmazlığı tehlikede

Yeniakit Publisher
2024-01-19 18:23:00 - 2024-01-19 18:27:11
Herzog'a Davos'ta şok! Dokunulmazlığı tehlikede

İsviçre Federal Savcılığı, Davos kasabasından düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılmak üzere İsviçre'ye gelen İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog hakkında çok sayıda suç duyurusu alındığını bildirdi.

Bern Today gazetesinin haberine göre, suç duyuruları Bern kanton polisi aracılığıyla İsviçre Federal Savcılığına iletildi.

Herzog hakkında çok sayıda bireysel suç duyurularının Bern, Cenevre ve Zürih kantonlarından yapıldığı kaydedildi.

Savcılık, suç duyurularının artık olağan prosedüre uygun olarak inceleneceğini belirtirken, Herzog'un dokunulmazlığıyla ilgili durumu incelemek için Dışişleri Bakanlığı ile temas halinde olduklarını açıkladı.

Herzog'un dokunulmazlığıyla ilgili kararı, İsviçre Dışişleri Bakanlığı verecek. Savcılık, yöneltilen soru üzerine suçlamaların tam olarak neyle ilgili olduğu konusunda yanıt vermedi.

Cezai bir soruşturma açılabilir

İsviçre'nin resmi haber sitesi Keystone-SDA'da yer alan habere göre, suç duyuruları "Legal Action Against Crimes Against Humanity" isimli bir grup tarafından yapıldı.
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Grup yaptığı yazılı açıklamada, "Cezai bir soruşturma açılacağını umuyoruz; böyle bir soruşturma Uluslararası Ceza Mahkemesi önündeki yargılamalara paralel olarak yürütülebilir." ifadelerini kullandı.

Grup, İsviçre'nin bir soruşturma yürütmekle yükümlü olduğuna inanıyor.

İsviçre, daha önce eski Gambiya Devlet Başkanı Yahya Jammeh'in durumunda olduğu gibi, diplomatik dokunulmazlığı daha önce de birçok kez göz ardı etmişti.

Grup bunun "Batılı suçlular" için de geçerli olması gerektiğini savundu.

Dünya Ekonomik Forumu, bu yıl 15-19 Ocak tarihlerinden Davos'ta düzenlendi.

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