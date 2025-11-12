  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Herkesin mutfağında bulunuyordu: Bakanlık ifşaladı!
Gündem

Herkesin mutfağında bulunuyordu: Bakanlık ifşaladı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Herkesin mutfağında bulunuyordu: Bakanlık ifşaladı!

Tarım ve Orman Bakanlığı, 11 Kasım tarihli yeni taklit-tağşiş listesinde 13 farklı zeytinyağı markasının içerisine tohum yağı karıştırıldığını tespit etti. Uzmanlar, “etikete aldanmayın” uyarısında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicileri yakından ilgilendiren yeni bir taklit ve tağşiş listesi yayımladı. 11 Kasım 2025 tarihli duyuruda, 13 farklı zeytinyağı markasında hileli üretim tespit edildi. Denetimlerde, söz konusu markaların zeytinyağına soya, pamuk tohumu, ayçiçeği, yer fıstığı ve aspir yağı gibi çeşitli tohum yağlarını karıştırdığı belirlendi.

 

Bakanlık, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu uyarınca yürüttüğü laboratuvar analizlerinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, “Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti” gerekçesiyle uygunsuz bulunan ürünler, bakanlığın resmî internet sitesinde teşhir listesine dahil edildi.

 

Uzmanlar, özellikle ambalajında “doğal zeytinyağı” ya da “soğuk sıkım” ibaresi bulunan ürünlerin bile güvenilir olmayabileceğine dikkat çekerek, tüketicilere güvenilir üreticilerden alışveriş yapmaları ve etiket bilgilerini dikkatle okumaları çağrısında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sahte gıda ürünlerine karşı denetimlerin aralıksız süreceğini vurgularken, vatandaşların şüpheli ürünleri Alo 174 Gıda Hattı üzerinden bildirebileceğini hatırlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TSK’ya ait uçak düştü! Şehitlerin isimleri belli oldu
Gündem

TSK’ya ait uçak düştü! Şehitlerin isimleri belli oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşerek faciaya yol açtı. Kazada Bursalı Hava P..
Uçağın enkazına ulaşıldı! Ali Yerlikaya’dan acı haber ve açıklama
Gündem

Uçağın enkazına ulaşıldı! Ali Yerlikaya’dan acı haber ve açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze ile görüşmelerini sürdürdüğünü belirterek, C130 askeri kargo uçağının ..
Saat 9’u 5 geçe TOGG marka aracından çaldığı müzik olay oldu
Gündem

Saat 9’u 5 geçe TOGG marka aracından çaldığı müzik olay oldu

10 Kasım'da trafikte bir vatandaşın TOGG marka aracından Plevne Marşı çalması, resmen olay oldu.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23