Herkesin mutfağında bulunuyordu: Bakanlık ifşaladı!

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicileri yakından ilgilendiren yeni bir taklit ve tağşiş listesi yayımladı. 11 Kasım 2025 tarihli duyuruda, 13 farklı zeytinyağı markasında hileli üretim tespit edildi. Denetimlerde, söz konusu markaların zeytinyağına soya, pamuk tohumu, ayçiçeği, yer fıstığı ve aspir yağı gibi çeşitli tohum yağlarını karıştırdığı belirlendi.

Bakanlık, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu uyarınca yürüttüğü laboratuvar analizlerinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, “Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti” gerekçesiyle uygunsuz bulunan ürünler, bakanlığın resmî internet sitesinde teşhir listesine dahil edildi.

Uzmanlar, özellikle ambalajında “doğal zeytinyağı” ya da “soğuk sıkım” ibaresi bulunan ürünlerin bile güvenilir olmayabileceğine dikkat çekerek, tüketicilere güvenilir üreticilerden alışveriş yapmaları ve etiket bilgilerini dikkatle okumaları çağrısında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sahte gıda ürünlerine karşı denetimlerin aralıksız süreceğini vurgularken, vatandaşların şüpheli ürünleri Alo 174 Gıda Hattı üzerinden bildirebileceğini hatırlattı.