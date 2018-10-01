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Herkesin gözü TBMM'de...

Meclis 2 aylık tatilin ardından bugün açılıyor.

01 Ekim 2018 Pazartesi 07:39
Herkesin gözü TBMM'de...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışta yapacağı konuşmada ABD ile ilişkilerden, ekonomide yaşanan sıkıntılara kadar gündemdeki konuları değerlendirerek önemli mesajlar vermesi bekleniyor. TBMM açılış resepsiyonu ise bu yıl tasarruf tedbirleri nedeniyle yapılmayacak. Yeni yasama yılını yoğun bir gündem bekliyor. Yeni dönemde Meclisin ilk gündem maddeleri arasında içtüzük değişikliği, süresi dolacak olan Irak ve Suriye tezkerelerinin uzatılması ve bütçe görüşmeleri olacak. Yine, MHP’nin Meclis’e sunduğu çeşitli suçlarda ceza indirimi ile emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetinin giderilmesine yönelik tekliflerin de yeni yasama yılında gündeme gelebilecek maddeler arasında yer aldığı, MHP’nin ceza indirimi teklifinin kapsamının daraltılarak gündeme gelebileceği belirtiliyor.
Yine AK Parti grubunun sunduğu Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Hakkında Kanun Tasarısı da TBMM gündemine getirilecek düzenlemeler arasında.
Öte yandan cezaevinden bir süre önce tahliye edilen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun da Genel Kurulda yemin etmesi bekleniyor.


(Türkiye)
Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 07:39
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