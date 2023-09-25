Herkesin gözü İçişleri'nde! Heyecanla beklenen Kaymakamlık sınavı ne zaman yapılacak?

Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Maliye ve Finans, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Sosyoloji ve Psikoloji bölümlerini başarıyla bitiren ve mülki idare amirliği için hazırlanan mezunların gözü kaymakamlık sınavında. Cumhurbaşkanının ilçedeki temsilcisi kaymakamlık, bürokrasideki etki alanı göz önünde bulundurulduğunda kariyer meslekler arasında ön sıralarda bulunuyor. Mezunlar, Kaymakam Adaylığı Sınavı’na büyük heyecanla hazırlanıyor.

Büyük rağbet var

Geçtiğimiz yıl 20 bini aşkın mezunun başvurduğu sınava bu sene 30 bine yakın başvurunun geleceği tahmin ediliyor. Her dönem yapılan ve alım sayısının az olmasına rağmen sınava giren sayısının çokluğu bu mesleğe olan yüksek ilgiyi gözler önüne seriyor.

100 aday alımı hedefi

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından ocak ayında yayımlanan 2023 Yılı Performans Programı’nda, bu yıl için 100 Mülki İdare Amiri (Kaymakam) adayı alımı hedefleniyor.

2017 yılından itibaren yayımlanan performans programlarında yer alan hedefleme kadar hatta bu rakamın üzerinde kaymakam adayı alımı yapılmış olması kaymakam aday adaylarında bu yıl içinde bir alım beklentisi oluşturdu. Yılbaşından itibaren on binlerce aday, kurs yada büyük kaynak desteği alarak oldukça zor olan söz konusu sınav için ders çalışmaya başladı.

Sınav henüz ilan edilmedi

Kaymakam adaylarının yoğun tempoyla hazırlandığı sınav ilanı ise henüz açıklanmadı. 2023 sonuna yaklaşık 3 ay gibi bir süre kala sınav tarihinde yaşanan muammanın, sınava çalışan kaymakam aday adaylarının çalışma motivasyonunu etkilediği öğrenildi.

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Yaş sınırında olan mezunlar endişeli

1988 doğumlu adaylar, 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle yapılacak kaymakam adaylığı sınavına mevcut 35 yaş koşulu nedeniyle giremeyecek olması endişesini taşıyor. Bu durumda olan ve sınava hazırlanan aday sayısının da oldukça fazla olduğu belirtiliyor.

Sınav Kasım ayında mı yapılacak?

Heyecanla beklenen sınavın kasımda yapılacağı öne sürülüyor. ÖSYM ile İçişleri Bakanlığı arasında protokol yapıldığı iddia ediliyor.

Adaylardan sınav beklentisi

Kaymakam adaylığı sınavı için KPSS şartının konulma ihtimalinin olması, adaylarda son bir alım beklentisini kuvvetlendirdi.

Söz konusu süreç nedeniyle sınava hazırlanan yaklaşık 30 bin aday, 112. Dönem Kaymakam Aday Adayları 2023 yılı Performans Programında 100 kaymakam adayı hedefi doğrultusunda, bu yıl bitmeden 2023 Kaymakamlık Adaylığı Sınavı müjdesini büyük bir umutla bekliyor.

"Yüzüncü yıla 100 kaymakam"

Sosyal medyada paylaşımlarda buluna aday adayları, "Yüzüncü yıla 100 kaymakam" sloganıyla sınav için çağrıda bulundu. Yüzlerce paylaşım yapan adaylar, sınav beklentilerini dile getirdi.