Herkesin bilip sustuğu yasak aşk cinayeti, miras paylaşılırken ortaya saçıldı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde 2009’dan bu yana kayıp olan Ebru Koyuncu’nun yasak aşk yaşadığı eniştesi tarafından öldürüldüğü bütün ailenin durumu bulduğu, olayın miras paylaşımı sırasında ortaya çıktığı öğrenildi.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Sancaklıiğdecik Mahallesi'nde yaşayan Münevver Koyuncu (60), 1 Ekim 2025'te saat 21.00 sıralarında jandarmaya başvurarak kızı Ebru Koyuncu'nun 2009 yılı Aralık ayında evden ayrıldığını ve bir daha kendisinden haber alamadığını bildirdi. Başvurunun, aile içinde yapılacağı belirtilen miras paylaşımı sırasında Ebru Koyuncu'nun da resmi kayıtlarda yer almasının gerekmesi üzerine yapıldığı öğrenildi. Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ebru Koyuncu'nun eski eniştesi Ufuk Köse ile yaklaşık 3 yıl süren bir ilişki yaşadığı, bu ilişkiden hamile kaldığı ve hamileliğin ortaya çıkmasının ardından ortadan kaybolduğu belirlendi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında aile içinde cinayet işlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu ve dosyada gizlilik kararı alındı. Tanık beyanları ve saha çalışmaları doğrultusunda, Ebru Koyuncu'nun ablası F.K. (36), eski eniştesi Ufuk Köse ile üvey kardeşleri M.K. (46) ve A.K. (42) tarafından öldürülmüş olabileceğine yönelik şüphe oluştu.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla; Kars'ın Kağızman ilçesinde bulunan F.K., İzmir'de bulunan Ufuk Köse ve M.K. ile Manisa'da bulunan A.K., 23 Şubat'ta Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA KEMİK PARÇASI VE KAFATASI BULUNDU

Şüphelilerin sorgusunda Ufuk Köse, Ebru Koyuncu'yu öldürdüğünü itiraf ederek cesedi İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Armutlu Mahallesi'ne gömdüğünü itiraf etti. Köse'nin yer göstermesi üzerine kazı çalışmasında, 2009 yılından bu yana kayıp olan Ebru Koyuncu'ya ait olduğu değerlendirilen çok sayıda kemik ve kafatası parçası bulundu. Kemikler, Adli Tıp Kurumu'na gönderilmek üzere muhafaza altına alındı. Koyuncu'nun üvey kardeşleri M.K. ve A.K. ifadelerinin ardından Manisa İl Jandarma Komutanlığı'ndan serbest bırakılırken, eski eniştesi Ufuk Köse ile ablası F.K., bugün adliyeye sevk edildi. Abla F.K., gazetecilerin "Cinayeti kim işledi" sorusuna "Ufuk Köse öldürdü" yanıtını verdi. Ufuk Köse ise 'Pişmanım' dedi.

1
