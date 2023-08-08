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Spor Herkesi şaşırttı! Şaşkına çeviren tercih! Sosyal medyada gündem oldu
Spor

Herkesi şaşırttı! Şaşkına çeviren tercih! Sosyal medyada gündem oldu

Yeniakit Publisher
2023-08-08 12:29:00 -
Herkesi şaşırttı! Şaşkına çeviren tercih! Sosyal medyada gündem oldu

Galatasaray'dan ayrılan 37 yaşındaki futbolcu Bafetimbi Gomis, Japonya ekiplerinden Kawasaki Frontale ile sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

Galatasaray'dan ayrılan 37 yaşındaki futbolcu Bafetimbi Gomis, Japonya ekiplerinden Kawasaki Frontale ile sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

Japon ekibinden yapılan açıklamada oyuncunun sağlık kontrollerinden geçip sözleşme imzalamak için Japonya'ya gideceğini aktarıldı. Resmi imzaların atılmasının ardından Gomis, yeni takımıyla antrenmanlara katılacak.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla şampiyonluk serüveninde toplamda 28 maça çıkıp 10 gol 3 asistlik katkı sağladı.

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