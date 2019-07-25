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Herkesi ilgilendiriyor! Dolandırıcılardan yeni yöntem: Cepte klon vurgunu

Çalıntı IMEI numarasına sahip cep telefonlarının kapatılması için son 4 ay kaldı. Yeni yasaya göre söz konusu numaralar, bir kereye mahsus 250 TL karşılığında sisteme entegre edilecek.

25 Temmuz 2019 Perşembe 17:14
Herkesi ilgilendiriyor! Dolandırıcılardan yeni yöntem: Cepte klon vurgunu

Cep telefonu sektörü, klon fırsatçılarına karşı alarma geçti. Ankara'da yetkililerle görüşen sektör temsilcileri, 250 TL'lik affa süre sınırı getirilerek fırsatçıların önünün kesilmesini istiyor. Talebin kabul edilmesi durumunda, sadece yasa öncesinde kullanımda olan klonlu telefonlar sisteme entegre edilecek.

Yasa Meclis'ten geçen hafta geçti

Meclis'ten geçen hafta geçen torba yasada, klonlanmış telefonlarla ilgili önemli bir madde yer alıyor. Buna göre, klonlanan Uluslararası Mobil Cihaz Kimliği (IMEI) değiştirilen cihazlar 4 ay içinde kullanıma kapanacak. Vatandaşların bir yıl içinde başvurması durumunda 250 TL karşılığında telefonları yeniden sisteme entegre olacak.

Fırsatçılara gün doğdu

Vatandaşların kolaylığı için Meclis'ten geçen yasa fırsatçıları harekete geçirdi. Bazı kişiler, yurt dışından gelen kaçak telefonları klonluyor ve iç piyasaya sunmaya çalışıyor.

Cep telefonu sektörü, bu yönde gelen yoğun şikayetler üzerine Ankara'da yetkililerle bir araya geldi. Fırsatçıların önünü kesmek için 250 TL karşılığında affın, söz konusu yasanın ilk kez gündeme geldiği tarihten itibaren geçerli olarak uygulanması istendi. Böylece, yasa sonrasında fırsatçılar tarafından klonlanan telefonların sisteme sokulmasının önü geçilecek.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 17:14
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  3. akıllı telefon
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  8. kritik uyarı

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