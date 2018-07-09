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Herkesi FETÖ'cü diye ihbar eden akademisyen bakın kim çıktı

Aydın'da birçok kişiyi FETÖ'cü diye ihbar ettiği belirlenen bir profesör, Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden ihraç edildi.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 19:44
Herkesi FETÖ'cü diye ihbar eden akademisyen bakın kim çıktı

Adnan Menderes Üniversitesi'nde görev yapan ve birçok kişiyi FETÖ'cü diye ihbarda bulunduğu belirtilen bir profesör 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edildi. Aynı kararnamede ADÜ'den toplam 2 akademisyenin ihraç edildiği belirtildi.

"GÜVENLİK ZAAFİYETİ" OLUŞTURMASI NEDENİYLE İHRAÇ EDİLDİ

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nden yapılan açıklamada Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Tarımsal Makine Sistemleri Başkanı Prof. Dr. T.D. ile üniversitede öğretim görevlisi Ö.D.'in ihraç edildiği belirtildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Soruşturma Komisyonu ve Yönetim Kurulu Kararı ile ihraç edilen Prof. Dr. T.D.D'ın, ilgili kurullar tarafından birçok kez uyarılmasına rağmen davranışlarına devam etmesi ve ilgili davranışların 'güvenlik zaafiyeti' oluşturması sebebiyle ihraç edildiği bildirildi.

BİRÇOK KİŞİYİ HAKSIZ YERE FETÖ'CÜ SUÇLAMASIYLA ŞİKAYET ETMİŞ

701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen Prof. Dr. T.D.'ın üniversite içerisinde birçok kişiyi haksız yere FETÖ'cü ve çeşitli terör örgütü mensubu suçlamalarıyla rektörlüğe ihbar ettiği ortaya çıktı.

Üniversite içerisindeki çoğu kişiyi iftira ve şantaj gibi yöntemlerle isyan ettirdiği belirtilen Prof. Dr. T.D'ın ayrıca, meslektaşlarına işyerinde mobbing uyguladığı, gizli ses kayıtları aldığı belirtildi.

 

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 19:44
  1. Adnan Menderes Üniversitesi
  2. Aydın

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