SON DAKİKA
Aktüel Herkes yardıma koştu! O teşekkür bile etmedi, saçını tarayıp gitti
Aktüel

Herkes yardıma koştu! O teşekkür bile etmedi, saçını tarayıp gitti

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

İstanbul Beyoğlu’nda yolda yürüyen kadın turistin çantasından düşerek yere saçılan paraları sokaktaki esnaf topladı. Yaklaşık 10 bin lira ile yere düşen tarağı esnaftan alan kadın, teşekkür bile etmeden saçını tarayarak gitti.

Dün saat 23.15 sıralarında Taksim'deki bir ara sokakta yürüyen ve turist olduğu öğrenilen kadının çantasından paralar yere saçıldı. Rüzgarın da etkisiyle etrafa dağılan paraları çevredeki esnaf ve gençler toplamaya başladı. Uyarı üzerine geri dönen kadın, yaklaşık 10 bin lirayı bulan parasını teslim aldı. Son olarak esnaftan yere düşen tarağını da alan kadın, saçını tarayarak uzaklaştı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

TARAĞINI DA BİZDEN ALDI

Olayla ilgili konuşan iş yeri çalışanı Murat Can, “Akşam saat 23.00 sıralarında biz mekanda çalışıyorduk, kapıda duruyorduk. O sırada yabancı uyruklu bir kadın yoldan geçerken çantasından paralar etrafa saçıldı. Biz de esnaf olarak paraları toplayıp kendisine verdik. Kadın bize bir teşekkür bile etmedi. En son tarağını da bizden aldı. Sonra saçını tarayıp gitti" dedi.

 

