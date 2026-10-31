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7 yaşındaki oğluyla yola çıktı: Motosikletle umreye gitti

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7 yaşındaki oğluyla yola çıktı: Motosikletle umreye gitti

İzmir’den 7 yaşındaki oğluyla motosikletle umre yolculuğuna çıkan Onur Şafak Çelik, Suriye ve Ürdün’ü geçerek Suudi Arabistan’daki kutsal topraklara ulaşmanın sevincini yaşadı.

#1
Foto - 7 yaşındaki oğluyla yola çıktı: Motosikletle umreye gitti

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinden 3 Ekim'de motosiklet üzerinde başlayan yolculuklarını 18 Ekim'de tamamlayan 38 yaşındaki Çelik ile oğlu Özgür Ulaş, 7 bin kilometrelik macera dolu umre seyahatleriyle unutulmaz bir deneyime imza attı.

#2
Foto - 7 yaşındaki oğluyla yola çıktı: Motosikletle umreye gitti

Yolculuk boyunca güzergah üzerindeki ülkelerin tarihi ve turistik noktalarını da gezen baba-oğul, kutsal mekanların manevi atmosferine tanıklık ederek yolculuklarını özel anılarla taçlandırdı.

#3
Foto - 7 yaşındaki oğluyla yola çıktı: Motosikletle umreye gitti

MOTOSİKLET ÜZERİNDE YAKLAŞIK 7 BİN KİLOMETRELİK YOLCULUK: Onur Şafak Çelik, oğluyla kutsal topraklara yaptıkları motosiklet yolculuğunu anlattı. Gidiş-dönüş toplam 7 bin kilometre yol katetmenin büyük sorumluluk gerektirdiğini ve daha önce de oğluyla uzun mesafeli motosiklet yolculukları yaptıklarını belirten Çelik, kutsal toprakları ziyaret etme isteğiyle fazla tereddüt etmeden yola çıktıklarını söyledi. Oğluyla unutulmaz anılar biriktirmek istediğini aktaran Çelik, "Vardığımız yerin kutsal olması ve güzergah boyunca karşılaştığımız güzellikler, yolculuğumuzu çok daha anlamlı hale getirdi. Bu düşünceyle yola çıkmaya karar verdik." dedi. Çelik, yolculuk sırasında Suriye'deki Emevi Camisi ve Selahaddin Eyyubi'nin kabrini, Ürdün'de ise Petra Antik Kenti'ni ziyaret ettiklerini belirterek, oğlunun da tarihi ve kültürel mekanları görmesini istediğini kaydetti.

#4
Foto - 7 yaşındaki oğluyla yola çıktı: Motosikletle umreye gitti

SEYAHATLERİ "FÜLFÜL HAC YOLUNDA" ANİMASYON DİZİSİNİ HATIRLATTI: Umre yolculuğuna yalnızca mesafe katetmek amacıyla çıkmadıklarını dile getiren Çelik, "Bu yolculuğa aynı zamanda farklı ülkelerdeki kardeşliği, sabrı ve insanlara güvenmeyi göstermek için çıktım. Dolayısıyla oğlumla böyle bir yolculuk yapmaya karar verdim. Önceliğim oğlumun güvenliğiydi, uykusu geldiğinde daha fazla mola vermemiz gerekiyordu. Yolculuk boyunca güzergah üzerinde güvenlik açısından bir sorun yaşamadık." diye konuştu. Çelik, yolculuk süresince tarihi ve dini mekanları ziyaret etmenin oğluyla arasındaki bağı güçlendirdiğini dile getirerek, kitaplarda okuduklarını ve kendilerine anlatılanları yerinde görmenin farklı bakış açısı kazandırdığını vurguladı. Yolculuk boyunca farklı duygular yaşadıklarını ve yeni insanlarla tanıştıklarını söyleyen Çelik, "Amacımız, umre yolculuğumuzu unutulmaz bir anıya dönüştürmekti. Özellikle Kabe ve Mescid-i Nebevi'de oğlumun kalbine kutsal mekanlara yönelik aşk yerleşmesini istedim. Bu da fazlasıyla oldu." ifadelerini kullandı. Seyahatlerinin, TRT Diyanet Çocuk kanalında yayınlanan ve baba-oğulun motosikletle hac yolculuğunu konu alan "Fülfül Hac Yolunda" animasyon dizisini hatırlattığını anlatan Çelik, sosyal medyada da bu benzerliğe dikkati çeken yorumlar yapıldığını aktardı. Çelik, oğluyla böyle bir yolculuğa çıkmanın kendisi için büyük anlam taşıdığını dile getirerek, benzer seyahat yapmak isteyenlere motosikletle umre yolculuğunu tavsiye etti.

#5
Foto - 7 yaşındaki oğluyla yola çıktı: Motosikletle umreye gitti

"ORAYA PARASI OLAN DEĞİL, NASİBİ OLAN GİDER": Özgür Ulaş Çelik de babasıyla kutsal topraklara gitmeyi kendisinin istediğini belirtti. Ağabeyinin başlangıçta yolculuğa katılmak istemediğini, ancak umre seyahatinin ardından ilgi duymaya başladığını söyleyen Çelik, babasıyla motosikletle yaptıkları seyahatin macera dolu geçtiğini ifade etti. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in kabrini ziyaret ettiğini dile getiren Çelik, umre ibadeti sırasında Kabe'yi tavaf ettikten sonra sa'y yaparken yeşil ışıklarla belirtilen bölümde koşmaktan da keyif aldığını söyledi. Çelik, "Oraya parası olan değil, nasibi olan gider. Allah bu yaşımda bana nasip etti. Çok mutlu oldum. Orada bulunduğum süre boyunca çok güzel duygular yaşadım. Kendimi çok şanslı hissediyorum." dedi. Umre ziyaretinin ardından İzmir'de arkadaşları tarafından sevinçle karşılandığını belirten Çelik, kendisini özlediklerini ve dönüşünden mutluluk duyduklarını sözlerine ekledi.

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