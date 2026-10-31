7 yaşındaki oğluyla yola çıktı: Motosikletle umreye gitti

SEYAHATLERİ "FÜLFÜL HAC YOLUNDA" ANİMASYON DİZİSİNİ HATIRLATTI: Umre yolculuğuna yalnızca mesafe katetmek amacıyla çıkmadıklarını dile getiren Çelik, "Bu yolculuğa aynı zamanda farklı ülkelerdeki kardeşliği, sabrı ve insanlara güvenmeyi göstermek için çıktım. Dolayısıyla oğlumla böyle bir yolculuk yapmaya karar verdim. Önceliğim oğlumun güvenliğiydi, uykusu geldiğinde daha fazla mola vermemiz gerekiyordu. Yolculuk boyunca güzergah üzerinde güvenlik açısından bir sorun yaşamadık." diye konuştu. Çelik, yolculuk süresince tarihi ve dini mekanları ziyaret etmenin oğluyla arasındaki bağı güçlendirdiğini dile getirerek, kitaplarda okuduklarını ve kendilerine anlatılanları yerinde görmenin farklı bakış açısı kazandırdığını vurguladı. Yolculuk boyunca farklı duygular yaşadıklarını ve yeni insanlarla tanıştıklarını söyleyen Çelik, "Amacımız, umre yolculuğumuzu unutulmaz bir anıya dönüştürmekti. Özellikle Kabe ve Mescid-i Nebevi'de oğlumun kalbine kutsal mekanlara yönelik aşk yerleşmesini istedim. Bu da fazlasıyla oldu." ifadelerini kullandı. Seyahatlerinin, TRT Diyanet Çocuk kanalında yayınlanan ve baba-oğulun motosikletle hac yolculuğunu konu alan "Fülfül Hac Yolunda" animasyon dizisini hatırlattığını anlatan Çelik, sosyal medyada da bu benzerliğe dikkati çeken yorumlar yapıldığını aktardı. Çelik, oğluyla böyle bir yolculuğa çıkmanın kendisi için büyük anlam taşıdığını dile getirerek, benzer seyahat yapmak isteyenlere motosikletle umre yolculuğunu tavsiye etti.