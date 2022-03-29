Herkes tıp fakültesi öğrencisini konuşuyor ama… Başkentin bilinmediği soruda inanılmaz detay

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster isimli bilgi yarışmasının son bölümünde çok ilginç anlar yaşandı. Tıp fakültesi öğrencisi olduğunu söyleyen Name Çığra Coşkun isimli genç kıza "1924 Anayasası'nda ve 1961 Anayasası'nda Türkiye'nin başkentinin hangisi olduğu yazar?" sorusu soruldu.

Tıp öğrencisi hedef oldu

Soruda cevap şıklarında ise İstanbul, Ankara, Erzurum ve Sivas şehirlerine yer verildi. Soruda kafası karışan öğrenci, joker haklarını kullandı. seyirci jokeri ve yüzde 50 joker hakkının ardından doğru cevap olan Ankara'yı bulan öğrenci sosyal medyanın gündemine oturdu. Çok sayıda kullanıcı 'Tıp öğrencisi Türkiye'nin başkentini nasıl bilmez?' yorumlarında bulundu. Ancak yarışmada bir detay gözlerden kaçtı.

Seyircilerin yüzde 60'ı yanlış cevap verdi

Name Çığra Coşkun'un seyirci joker hakkını kullandığı soruda, seyircilerin yüzde 60'ı da sorunun cevabını yanlış verdi. Yani salonda bulunan onlarca seyircinin yarısından fazlası da Türkiye'nin başkenti hangisidir?' sorusuna yanlış cevap vermiş oldu. Herkes soruya jokerlerle doğru cevap veren yarışmacıyı konuşuyor ancak, soruya yanlış cevap veren onlarca seyirci kimsenin dikkatini çekmiyor.

Kenan İmirzalıoğlu detayı kaçırmadı

Detayı gözlerden kaçırmayan isimlerden biri sunucu Kenan İmirzalıoğlu oldu. İmirzalıoğlu seyircilerin bu soruya büyük çoğunlukla yanlış cevap vermesine dikkat çekmek amacıyla sorunun ardından "13 Ekim 1923'ten beri Türkiye'nin başkenti hiç değişmedi, hiç tartışılmadı. Sana söylüyorum seyircilerimiz de anlasın. Seyircinin de yalnızca yüzde 40'ı Ankara cevabını verdi. Buna çok şaşırdım. " dedi.