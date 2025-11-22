Trump, Ukrayna-Rusya savaşına dair Vaşington yönetiminin yeni yol haritasını ifşa eden açıklamalarda bulundu. Kiev yönetiminin Donbas’ı kaybetmesinin "kaçınılmaz" olduğunu belirten Trump, ABD’nin önerdiği barış planında bu bölgelerin fiilen Rusya’nın "yasal toprağı" olarak kabul edildiğini kaydetti

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalına verdiği özel demeçte, sahadaki askeri durumun Kiev aleyhine döndüğünü ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğü hayalinin sahadaki gerçeklerle örtüşmediğini vurguladı.

"Donbas’ın kaybı kaçınılmaz"

Trump, Ukrayna’nın kontrolünde kalan son Donbas bölgelerinin de elden çıkacağını belirterek, Vaşington’ın masaya koyduğu barış planının bu realite üzerine inşa edildiğini söyledi. Trump, söz konusu bölgelerin Rusya’nın "yasal toprakları" olarak sürece dahil edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Onlar (Ukrayna yönetimi) çok kısa süre içinde o toprakları kaybedecekler. Süreç işliyor ve toprak kaybediyorlar."

Kiev için karar tarihi: 27 Kasım

Vaşington kulislerinde konuşulan ABD’nin 28 maddelik barış planı için Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy’e bir takvim dayatıldığı iddiaları da Trump’a soruldu. Gelecek Perşembe (27 Kasım) gününün bir son tarih olup olmadığına dair soruya Trump yanıt verdi:

"Çok sayıda son tarihim oldu. İşler iyi gitmiyorsa genellikle son tarihleri uzatırsınız. Ancak perşembenin (kabul için) uygun bir zaman olduğunu düşünüyoruz."

Bu açıklama, Vaşington’ın Ukrayna üzerindeki "barışa zorlama" baskısının ve Zelenskiy'e verilen sürenin daraldığının somut bir göstergesi olarak yorumlandı.

Sırada İran var: "Anlaşma masasına gelecekler"

Röportajın kapanışında rotayı Ortadoğu’ya çeviren Trump, İran ile ilişkiler konusunda da konuştu. Tahran yönetiminin mevcut durumunu "ağır bir yenilgi" olarak nitelendiren Trump, İran’ın nükleer kabiliyetlerinin elinden alındığını öne sürdü. Vaşington’ın ajandasında İran ile yeni bir anlaşma olduğunu belirten Trump, süreci şu sözlerle özetledi:

"Elinizde İran var; çok ağır bir şekilde yenilgiye uğradı ve nükleer kabiliyetleri ellerinden alındı. Onlar bir anlaşma yapmak istiyor ve büyük ihtimalle biz de İran’la bir anlaşma yapacağız."