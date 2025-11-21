İnek kesen üç Müslümana müebbet cezası verildi!

Gujarat’ta üç Müslüman erkek, inek kesimi suçlamasıyla müebbet hapse çarptırıldı. Eleştirmenler, bu tür yasaların hayvan refahı adı altında Müslümanları hedef aldığını, ekonomik ve toplumsal baskıyı artırdığını belirtiyor.

Hindistan’ın Gujarat eyaletinin Amreli bölgesindeki bir ağır ceza mahkemesi, salı günü üç Müslüman erkeği Gujarat Hayvanları Koruma Yasası kapsamında “inek kesimi” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı ve toplamda 18 lakh rupi (yaklaşık 216 bin TL) para cezası verdi.

Özel Savcı Chandresh Mehta, Gujarat’ta ilk kez bir inek kesimi davasında üç kişiye birden müebbet hapis verildiğini söyledi.

Gujarat hükümeti çarşamba günü yayımladığı açıklamada kararı memnuniyetle karşıladığını belirterek “inek korumasına bağlı olduklarını” ve kararın “Gaumata’ya haksızlık edenlere sert ders verileceğini gösterdiğini” ifade etti.

Gujarat Hayvanları Koruma Yasası, eyalet sınırları içinde inek soyundan gelen hiçbir hayvanın kesilmesine izin vermiyor.

Eleştirmenlere göre hayvan refahı adı altında çıkarılan bu yasalar, büyük ölçüde sığır ticareti, deri sanayisi ve dana/inek eti tüketimiyle ilişkili olan Müslümanları ve Dalitleri orantısız şekilde hedef alıyor. Bu durum ciddi ekonomik kayıplara, linç ve çete şiddetine ve artan İslamofobiye yol açıyor.

Dava, 6 Kasım 2023’te Amreli polisinin ihbar üzerine Baharpara’daki bir eve baskın düzenlemesine dayanıyor. Soruşturma ekibi evde “inek kesimi”ne dair kanıtlar ve et buldu. Veteriner ve adli tıp ekipleri, etin inek kökenli olduğunu doğruladı.

Sanıklardan Akram Solanki (30) olay yerinde yakalandı. Diğer iki sanık Kasim Solanki (20) ve Sattar Solanki (52) ise önce kaçtı, ardından teslim oldu.

Üç sanık, Gujarat Hayvanları Koruma Yasası’na ek olarak Hint Ceza Kanunu’nun çeşitli maddelerinden de yargılandı. Yargıç Rizvana Bukhari, üçlüyü suçlu bularak para cezasının ödenmemesi halinde ek hapis cezası verileceğini bildirdi.

Eyalet hükümeti kararı “tarihi” olarak nitelendirirken, hükümet sözcüsü ve bakan Jitu Vaghani bunun “inek kesenlere kırmızı ışık” niteliğinde olduğunu söyledi. Açıklamada, “Gaumata’nın Hindistan kültürünün ve inancının merkezi olduğu” belirtilerek bu tür suçlarda “merhamet edilmeyeceği” bildirildi.