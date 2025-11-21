“CHP yalakaları” hep mi böyle? Önce uyuşturucu şimdi de alkol skandalı! Ehliyeti kaptırdı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz haftalarda ünlülere yönelik bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında da gözaltına alınan isimlerden birisi Birce Akalay'dı. Gözaltına alındıktan sonra yapılan uyuşturucu testi de pozitif çıkan Akalay, son olarak dün gece ehliyetini de kaptırdı.

Alkollü araç kullanırken yakalandı

Birce Akalay, alkollü araç kullanırken yakalandı. Beşiktaş bölgesinde rutin trafik denetimi gerçekleştiren ekiplerin yaptığı kontroller sırasında oyuncu Birce Akalay’ın aracı da radara takıldı.

CHP'nin gönüllü bekçisi!

Mütedeyyin camiadan bir kişi hata yapsa, ahlak bekçisi kesilip tüm Müslümanları sorumlu tutan kemalistler, Akalay’ın peş peşe rezilliklerle gündeme gelmesi sonrası kafayı kuma gömdü! Zira Akalay üzerinden ahlak nutukları atamayan kemalistler, oyuncunun “CHP yalakası” olduğunu iyi biliyorlar!..

Oyuncu Birce Akalay 2023'te, sosyal medya hesabından Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendiği bir mektup yazarak “teşekkür” etmişti. Atatürkçülük vurgusu yapan Akalay şunları yazmıştı:

“Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Size tüm kalbimle teşekkür ederim. Teşekkürüm, bir sanatçı olarak siyasetten bağımsız, kalpten bir teşekkürdür böyle bilinsin isterim. İçimizde, tüm halkımızı kapsayan sonsuz birlikteliğimize ve mevcudiyetimize, ülkemizin bekasına ve refahına dair yeniden yeşerttiğiniz umut için, Geçmişteki tüm hatalarınızı kabul etmekle birlikte bizi bilgi ışığında barışçıl bir yola koşulsuz ışıkla ve heyecanla yeniden donattığınız için, Önünde gururla durduğunuzu hissettiğim ALTI OK’un felsefesini gerçek anlamda yaşadığınız ve tüm gençlerimizin zihninde yeniden tazelediğiniz için. Katıldığınız açık oturumda ardınızda sizi izleyen ülkemizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden bir gün olsun ayrılmadığınız için. Sevgi ve adalet bizim sonsuz yolumuzdur. Her daim böyle olacak. Muhtaç olduğumuz kudretin adresine zaten vakıfız. Çalışmaya devam edeceğiz. Var olun sağ olun. Başarınız, sağlığınız daim olsun. Sevgi ve saygılarımla.”

Akalay, Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’da otobüsüne bir taş isabet ettiği iddiaları sonrası açıklama yaparak “suç örgütü liderine” destek olmuştu. Akalay, “Erzurum'da Sn. İmamoğlu'na yönelik saldırıyı tüm kalbimle kınıyorum. Maalesef insanların canına kastedebilecek seviyede vandalizm ve fanatizimi 'Milliyetçilik' ile karıştıran kişiler, derdini konuşarak ya da tartışarak dile getirebilecek eğitim ve gelişmişlik düzeyine ulaşmanın, bunun için çok çalışmanın, gerçek Milliyetçilik olduğunu biliyor olsalardı. Güzel kardeşim, bizleri şiddete ve vandallığa sürükleyen hiçbir tavır Atatürk İlke ve İnkılapları'ndaki 'Milliyetçilik' ilkesi ile örtüşemez.” demişti.