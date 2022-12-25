Herkes şaştı kaldı: İncir ağacı Aralık ayında meyve verdi! Görenler tanımakta çok zorlandı!

Genellikle yaz mevsiminde meyve verdiği bilinen incir bu kez şaşırttı. Kış mevsiminde ağacın yaprak döktüğünü gören vatandaşlar ağaca dikkatli bakınca meyve verdiğini fark etti. İncirin kış ortasında meyve verdiğini görünce şaştı kaldı.

Yaz meyvesi olan incir, genellikle Haziran ayında yetişiyor ama Temmuz ve Ağustos aylarında da meyve verebiliyor.

Birçok çeşidi bulunan incir Kahramanmaraş'taki örneği herkesi şaşırttı.

İlçeye bağlı Yeşilyöre Mahallesi’nde soğuk havaya dayanıksız olan incir ağacı yapraklarını dökmesine rağmen meyve verdi.

Aralık ayında dalından koparıp incir yediklerini söyleyen vatandaşlar, “Aralık ayında meyve vermesi bizi şaşırttı.



Bu mevsimde dalından taze taze koparıp incir meyvesi yiyoruz. Yağmurdan sonra yapraklarını dökmeye başlayan incir ağacı meyve vermeye devam ediyor” dediler.(İHA)