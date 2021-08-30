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Medya Herkes merakla bekliyordu! Teşkilat dizisinde flaş karar alındı
Medya

Herkes merakla bekliyordu! Teşkilat dizisinde flaş karar alındı

TRT1'de reyting rekorları kıran Teşkilat dizisinde rol alan Mesut Akusta, fenomen yapımla ilgili kararını verdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 08:55:00 -
Herkes merakla bekliyordu! Teşkilat dizisinde flaş karar alındı

TRT1 ekranında izleyicilerle buluşan Teşkilat isimli dizi geçen sezonun en başarılı yapımlarının başında geliyordu. Milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplayan dizinin çekimlerine Ağustos ayında başlandı.

Diziye Uyanış Büyük Selçuklu'dan Gürkan Uygun ve Maraşlı'daki performansı ile dikkat çeken Hakan Boyav katıldı.

Beyin kanaması geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan fakat kısa sürede sağlığına kavuşan Mete Akusta'nın hastane odasında senaryo okumlarına başlaması heyecan oluşturmuştu.

Fakat yine de ünlü oyuncunun bu süreçte diziye devam edip etmeyeceği belirsizdi. Çünkü büyük bir olay yaşayan Mesut Akusta'nın yoğun iş temposuna dayanıp dayanamayacağı bilinmiyordu.

Ünlü oyuncu sonunda kararını verdi. Mesut Akusta, Teşkilat dizisinden ayrılmayacak. Oyuncu, doktorların direktifi ile onayı aldı. Ancak bir süre daha dinlenecek olan oyuncunun önümüzdeki hafta yeniden sete çıkması ve rolüne devam etmesi bekleniyor.

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