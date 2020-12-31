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Eğitim Herkes merak ediyordu... Milli Eğitim Bakanı resmen duyurdu!
Eğitim

Herkes merak ediyordu... Milli Eğitim Bakanı resmen duyurdu!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların yüz yüze eğitime başlayacağı merak edilirken sosyal medya hesabından umutlandıran bir paylaşımda bulundu. Selçuk "okullarda sınavların ne zaman yapılacağı konusunda ve karneler dağıtılacak mı?" sorusuna da açıklık getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 11:14:00 - 2020-12-31 11:30:46
Herkes merak ediyordu... Milli Eğitim Bakanı resmen duyurdu!

Bakan Selçuk "Boş bir sınıf nedir, bunu ancak öğretmenler anlar... 2021 yılında en kısa sürede kavuşmak ümidiyle..." diyerek boş sınıf fotoğrafını paylaştı.

Sınavlar ne zaman, iptal mi oldu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda sınavların ne zaman yapılacağı konusunda ve karneler dağıtılacak mı? sorusuna açıklık getiren kararı sosyal medya hesabından şu açıklamayla duyurdu:

Sevgili Öğrencilerimiz,

Biz eğitimi, ders konularını sizlere yüklemek için değil; sizleri bilgiyle yetiştirmek ve donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlamak için veririz. Sınavlar da bu bilgileri ne kadar aldığınızı ölçmek ve durumu değerlendirmek için yapılır. Sınavın başka bir amacı yoktur. Eğer bugün bir öğrenme kaybınız olur ve biz bunu fark etmezsek bu eksikler, hayatınız boyunca karşınıza çıkar.

Bu yıl, olağanüstü bir süreçten geçiyoruz Süreç hızlı değişiyor; kararlar, uzun değerlendirmeler doğrultusunda alınıyor. Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığımızın değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu yeniden ele aldık Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarım bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notların ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz.

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