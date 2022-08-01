  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Herkes merak ediyordu! Bakan Koca'dan yeni kısıtlama açıklaması
Korona Virüs

Herkes merak ediyordu! Bakan Koca'dan yeni kısıtlama açıklaması

Koronavirüs vakalarında yaşanan artışlar sonrası herkesin aklına yeni kısıtlamalar gelecek mi sorusu geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-01 10:10:00 -
Herkes merak ediyordu! Bakan Koca'dan yeni kısıtlama açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni bir sınırlama gündeminizde var mı? Toplu taşıma araçlarında, uçaklarda... " sorusuna, " Hayır kesinlikle gündemimizde yok." yanıtını verdi.

Bakan Koca, Sabah yazarı Yavuz Donat'a konuştu.

Koca, "Evet... Son birkaç haftadır, vakaların artışıyla birlikte, aşıya yoğun ilgi olduğunu, aşı yaptırmak isteyenlerin sayısının arttığını görüyoruz Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ısrarla öneriyoruz... Hatırlatma dozunu mutlaka yaptırsınlar. Hele de 65 yaş üstü ve ek bir hastalığı olanlar... Risk biraz daha fazla... Mümkünse kalabalık ortamlara girmesinler... Maske taksınlar... Mesafeye dikkat etsinler." dedi.

Koca şu ifadeleri kullandı:

"Ama şunu bilelim... Covid pandemisi devam ediyor. Ve Covid ile bir dönem daha yaşayacağız. Aşı olmamız gerektiğini, risk grubundaki vatandaşlarımızın kişisel tedbirlerini mutlaka almalarının şart olduğunu bilmeliyiz. Yani... Covid ile birlikte hayatımızın devam edeceğini, tedbirler konusunda daha kararlı olmamız gerektiğini artık biliyoruz."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mustafa

şimdi olmaz tabi yaz sezonundan sonra göreceğiz hep birlikte olurmu olmazmı millet olarak sayın bakan
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23