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Gündem Herkes merak ediyordu! AK Parti ile Fatih Erbakan'ın imzaladığı o metin ortaya çıktı
Gündem

Herkes merak ediyordu! AK Parti ile Fatih Erbakan'ın imzaladığı o metin ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2023-03-25 11:00:00 -
Herkes merak ediyordu! AK Parti ile Fatih Erbakan'ın imzaladığı o metin ortaya çıktı

CHP'ye yakın gazeteci İsmail Saymaz, Fatih Erbakan'ın genel başkanı olduğu Yeniden Refah Partisi ile AK Parti'nin imzaladığı ittifak deklarasyonunu paylaştı.

CHP'ye yakın gazeteci İsmail Saymaz, Fatih Erbakan'ın genel başkanı olduğu Yeniden Refah Partisi ile AK Parti'nin imzaladığı ittifak deklarasyonunu paylaştı.

Saymaz, ittifak metninde, 6284 sayılı kanunda bazı maddelerin yumuşatmaya gidilerek kabul edildiğini aktardı. 

Saymaz'ın Twitter'dan paylaştığı ittifak maddeleri şöyle: 


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