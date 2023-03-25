Herkes merak ediyordu! AK Parti ile Fatih Erbakan'ın imzaladığı o metin ortaya çıktı
CHP'ye yakın gazeteci İsmail Saymaz, Fatih Erbakan'ın genel başkanı olduğu Yeniden Refah Partisi ile AK Parti'nin imzaladığı ittifak deklarasyonunu paylaştı.
CHP'ye yakın gazeteci İsmail Saymaz, Fatih Erbakan'ın genel başkanı olduğu Yeniden Refah Partisi ile AK Parti'nin imzaladığı ittifak deklarasyonunu paylaştı.
Saymaz, ittifak metninde, 6284 sayılı kanunda bazı maddelerin yumuşatmaya gidilerek kabul edildiğini aktardı.
Saymaz'ın Twitter'dan paylaştığı ittifak maddeleri şöyle: