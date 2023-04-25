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Siyaset Herkes layık olduğu yere; Kılıçdaroğlu çöp tenekesine!
Siyaset

Herkes layık olduğu yere; Kılıçdaroğlu çöp tenekesine!

Yeniakit Publisher
2023-04-25 19:42:00 -
Herkes layık olduğu yere; Kılıçdaroğlu çöp tenekesine!

14 Mayıs seçimleri yaklaştıkça boş vaatlerle sazan avına çıkan Kılıçdaroğlu’nun portresi, İstanbul’daki tekerlekli çöp tenekelerine çizildi.

14 Mayıs seçimleri yaklaştıkça boş vaatlerle sazan avına çıkan Kılıçdaroğlu’nun portresi, İstanbul’daki tekerlekli çöp tenekelerine çizildi.

Herkes layık olduğu yere; Kılıçdaroğlu çöp tenekesine!

14 Mayıs seçimleri yaklaştıkça boş vaatlerle sazan avına çıkan Kılıçdaroğlu’nun portresi, İstanbul’daki tekerlekli çöp tenekelerine çizildi.

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