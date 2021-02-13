'Herkes için adalet' diyerek sokağa indiler: Selahattin Demirtaş'a 'özgürlük' isteyerek kargaşa çıkarttılar'

'Herkes için adalet' sloganıyla sokağa çıkan HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu, ülke genelindeki eylemlerini 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük' protestosuna çevirdi. HDP'liler, emniyet güçleri tarafından izinsiz gösterilere geçit verilmeyince, AK Parti iktidarını 'özgürlük'leri kısıtlamakla suçladı.

Boğaziçi provokatörlerini kışkırtmaya devam etti

HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"AKP-MHP iktidar blokunun yaşadığı korkuyu ve sıkışmışlığını faşizan yöntemlerle başta HDP’li siyasetçiler olmak üzere öğrenciler, gazeteciler, aktivistler ve demokratik siyasetin temsilcisi olan diğer kurum ve kişilere yönelik sindirme politikaları, gözaltılar ve saldırılarla gizlemeye çalışmaktadır." iddiasını öne süren HDP'li Dede, "Partimize ve demokratik kurumlara yönelik bu gözaltı furyasının hukukla açıklanabilir hiçbir yanı yoktur." diyerek fitne tohumları ekti.

'Hukuksuz saldırılar durdurulmalı'

İzinsiz gösterilerde gözaltına alınan serbst bırakılmasını isteyen HDP'li Ümit Dede, şunları söyledi:

"Adalet arayışçısı meslektaşlarımıza, öğrencilere, gazetecilere, siyasetçilere baskı ve zorla geri adım attırabileceğini düşünen iktidar ve küçük ortağı kaybedecektir. Savunma hakkı ve demokrasi talebine dönük bu hukuksuz saldırılar durdurulmalı, gözaltına alınan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır."