Herkes bunu konuşuyor: Putin Prigozhin'in cenazesine katılacak mı?

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in Wagner'in ölen lideri Prigozhin'in cenazesine katılmayı planlamadığı belirtildi.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeny Prigozhin'in cenaze törenine katılmayı planlamadığını bildirdi.

Euronews'in haberine göre, cenaze töreniyle ilgili düzenlemelerin ailevi bir konu olduğunu ifade eden Peskov, bununla ilgili planlardan haberdar olmadığını belirtti.

Kremlin, bazı Batılı siyasetçi ve yorumcuların Putin'in intikam için Prigozhin'in öldürülmesini emrettiği yönündeki iddialarını "yalan" olarak nitelendirerek reddediyor.

Prigozhin geçen hafta Moskova'dan St Petersburg'a doğru seyahat eden özel bir jetin Tver yakınlarında düşmesi sonucu yaşamını yitirmiş, Rusya Soruşturma Komitesi de kimlik tespitinin ardından ölenler arasında Prigozhin'in bulunduğunu doğrulamıştı.

Amerikan istihbaratı ise Prigozhin'in de bulunduğu uçağın patlama sonucu düştüğünü ve kazanın kasıtlı olduğunu ileri sürüyor.

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Prigozhin, kendisine bağlı Wagner paralı askerleriyle birlikte Rus komutanlarına karşı bir isyan başlatarak ülkenin güneyindeki Rostov kentini ele geçirmiş, başkent Moskova'ya doğru ilerlediği sırada Belarus lideri Aleksander Lukaşenko'un arabuluculuğu ile hareketi sonlandırmıştı.

Putin, Prigozhin'in ölümünün ardından bir kararname çıkararak Wagner grubuna bağlı askerlerin Rusya'ya bağlılık yemini etmesini istedi.