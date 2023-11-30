Herkes bunu konuşuyor! Küçük kızın beslenme çantasından çıkanlar şok etti! Babası gözlerine inanamadı
Baba, eşinin kızları için hazırladığı beslenme çantasını görünce, "Okula mı gönderiyorsun Gabar Dağı'na operasyona mı?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.
Çocuğuna beslenme çantası hazırlayan bir anne, o çantayla viral oldu.
Küçük çocuğun beslenme çantasını oldukça dolduran anne, şaşırttı.
Beslenme çantasındaki aşırı şişkinlik üzerine durumu fark eden baba çantayı açtı.
Çeşitli yiyeceklerin bulunduğu çantayı gören baba, "Okula mı gönderiyorsun Gabar Dağı'na operasyona mı?" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.
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Kızı ise beslenme çantasını bitiremediğini ve okulda dağıttığını söyledi.
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