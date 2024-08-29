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Sosyal Medya Herkes bunu konuşuyor! İşte Çikolatalı Sami'nin viral olan videosu
Sosyal Medya

Herkes bunu konuşuyor! İşte Çikolatalı Sami'nin viral olan videosu

Yeniakit Publisher
2024-08-29 20:50:00 -

'Çikolatalı Sami' olarak bilinen görme engelli vatandaşın lunapark videosu viral oldu.

Kırşehir'de 'Çikolatacı Sami' olarak tanınan yüzde 100 görme engelli Sami Coşkun'un lunapark videosu sosyal dolaşımda viral oldu.

Coşkun'un lunaparkta çekilen ve çarpışan arabalara bindiği videosunu izleyenler, videoyu çeken kişi tarafından kullanılan 'gözünün önüne bak' cümlesiyle dikkat çekti. Coşkun, videodaki neşeli halleriyle dikkat çekerken eğlence dolu videolarıyla izleyenlerinde beğenisini topladı. Sokaklarda çikolata satarak geçimini sağlayan Coşkun; "Sosyal medyada lunapark videomla viral oldum. Yüzde 100 görme engelliyim. İzleyenlere ve beğenenlere teşekkür ederim" dedi. Engeli nedeniyle hayata küsenlere de mesaj veren Coşkun; "Engel durumları ne olursa olsun insanlar evlerinden çıkarak hayatı anlasın ve keyfini de alsınlar. Kendilerini engelleri nedeniyle asla evlerine kapatmasınlar" diye konuştu.

Coşkun'un küçük yaşlarda geçirdiği ateşli hastalık sonrası görme engelli olduğu biliniyor.

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