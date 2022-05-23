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Medya Herkes bu haberi bekliyordu! Öğretmen atamalarıyla ilgili flaş gelişme
Medya

Herkes bu haberi bekliyordu! Öğretmen atamalarıyla ilgili flaş gelişme

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile öğretmen atamaları konusunda yaptığı görüşmeyi aktardı.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 12:45:00 -
Herkes bu haberi bekliyordu! Öğretmen atamalarıyla ilgili flaş gelişme

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile öğretmen atamaları konusunda yaptığı görüşmeyi aktardı. Selvi yazısında “Milli Eğitim Bakanı Özer, bu yıl için yapılacak öğretmen atamaları konusunda yaptığı açıklamaların geçerli olduğunu söyledi. Bu yıl öğretmen atamalarının yapılacağını açıkladı. Atanacak öğretmenleri 2022-2023 öğretim yılına yetiştireceklerini ifade etti” ifadelerini kullandı.

Atamaların 2022-2023 dönemine yetişeceğini söyleyen Selvi, şunları kaydetti:

"Atama bekleyen öğretmen adayları rahat olsun. Bu söz bakan sözü. Ama ortada sadece söz yok. Milli Eğitim Bakanı öğretmen atamaları konusundaki hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını anlattı. 2022-2023 yılına yetiştireceklerinin altını çizdi."

 

 

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