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"Herkes bir çalıştıysa ben kadın olarak on çalıştım"

TOBB Turizm Kurulu Başkanı ve Erdek Ticaret Odası Başkanı Mimar F. Özlem Sarı:- "Herkes bir çalıştıysa ben kadın olarak on çalıştım. Kadınların, başarıya ulaşmak için erkeklerden çok daha fazla çalışmaları gerektiği bir gerçek. Başarıya ulaşan kadının da bu başarısının görülmesini istemesi çok doğal" - "Kadınlarımıza sesleniyorum; çok çalışın, başarıyı yakalayın ve hakkınızı isteyin"

13 Aralık 2018 Perşembe 21:15
"Herkes bir çalıştıysa ben kadın olarak on çalıştım"

BALIKESİR (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Turizm Kurulu Başkanı ve Erdek Ticaret Odası Başkanı Mimar F. Özlem Sarı, "Herkes bir çalıştıysa ben kadın olarak on çalıştım. Kadınların, başarıya ulaşmak için erkeklerden çok daha fazla çalışmaları gerektiği bir gerçek. Başarıya ulaşan kadının da bu başarısının görülmesini istemesi çok doğal." dedi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İnsani Değerler Topluluğu, "Kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği" konulu bir panel düzenledi.

Panele katılan Özlem Sarı, Türkiye'nin ataerkil bir yapısı olduğuna dikkati çekerek, "Bu yapı içinde kadınlar, sürekli olarak özgürlüklerini talep etmek zorunda kalıyorlar. " diye konuştu.

Türkiye'de kadın-erkek eşitliğinin 1926'da bir yasayla kabul edildiğini, 1934'te Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanındığını anımsatan Sarı, şunları kaydetti:

"Bugün hem çalışıyorum hem evimin işlerini yapıyorum hem de çocuklarımı en iyi şekilde büyüttüm. Atatürk'ün hayal ettiği Türk kadını olduğuma inanıyorum. Hiçbir kadının aciz olduğunu düşünmüyorum, yeter ki fırsat bulsun. Ancak kadınlarımızın fırsat verilmemesinden yakınmak yerine kendilerinin fırsat yaratması gerektiğine inanıyorum. 2018 yılında bile bugün hala kadınların istekleri ve özgürlüklerini konuşmak zorunda kalıyoruz.”

Bugün bulunduğu konuma kolay gelmediğini örneklerle anlatan Sarı, "Herkes bir çalıştıysa ben kadın olarak on çalıştım. Kadınların, başarıya ulaşmak için erkeklerden çok daha fazla çalışmaları gerektiği bir gerçek. Başarıya ulaşan kadının da bu başarısının görülmesini istemesi çok doğal. Kadınlarımıza sesleniyorum; çok çalışın, başarıyı yakalayın ve hakkınızı isteyin. Bin kere dünyaya gelsem bin defasında da kadın olmak isterim." ifadelerini kullandı.

Panele, Sil Baştan Derneği Başkanı Ayşegül Küçükafacan, Başkan Yardımcısı Bingül Ögel, derneğin kurucu üyesi psikolog Rüya Çankaya ve sosyolog Uğur Çoban katıldı.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 21:15
  1. Balıkesir
  2. Bandırma
  3. Özlem Sarı

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