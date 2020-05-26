  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Herkes bayramda onlar görev başında

Ramazan Bayramı’nda uygulanan sokağa çıkma yasağı süresince Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yağışlı havaya rağmen çalışmalarına devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 12:11:15 -
Herkes bayramda onlar görev başında

Ramazan Bayramı’nda uygulanan sokağa çıkma yasağı süresince Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yağışlı havaya rağmen çalışmalarına devam ediyor.


İçişleri Bakanlığının korona virüse (Covid-19) karşı aldığı tedbirler kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı sürüyor. Yasak süresince pek çok vatandaş evlerinde kalarak buruk bir bayram geçirirken jandarma ekipleri çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Eskişehir’de de uygulama noktalarında trafik ve asayiş ekipleri bayramın üçüncü gününde denetimlere devam etti. Şehir giriş ve çıkışlarında araçlar durdurularak kontroller gerçekleştirilirken, izinli olmayan ve tedbirlere uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı