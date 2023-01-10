Herkes altın demesini beklerken İslam Memiş son tahminini ilan etti: Bunu alan yıl sonu zengin olur

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, küçük yatırımcıları uyarmaya devam ediyor.

Yatırımcıların ‘güvenli limanı’ altın, beklenen yükselişine gecikmeli olsa da başladı. Dün gram 1.140 lirayla rekor kırarken, uzmanlar gram altında artık 1.100 liradan daha düşük seviyelerin görülmesinin pek mümkün olmadığını söylüyor.

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise kendisine yöneltilen bir soruya cevap verdi.

İslam Memiş, "Bu yılın sorusu şu olacak. “Gümüş düşer mi, alım fırsatı verir mi?” Altın, korur. Gümüş, zengin eder. 2,50’den alıp 20 lirayı bekleyen yol arkadaşlarım; Kralsınız. Öyle bir buluşma yapacağız ki o gün, dillere destan olacak" dedi.