  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

"2022'de altın almayın" demişti! Cem Özüak şok eden altın tahminini güncelledi: O rakamı görecek

İstanbul'daki taksici cinayetinde 2 tutuklama! Şoförler isyanda “İmamoğlu bizi duymuyor!”

Boğaziçi köprüsünün adı Atatürk imiş! İçki masasında mı bunu gördün gazinocular kralının oğlu?

Vatandaşa yüzde 300 zam yap, çalışanına tazminat ödet! İnsafsızlığın böylesi

1 Türk pilotu 25 savaş uçağını kilitledi! Böylesi ne görüldü, ne duyuldu

Tapuda başlıyor! E-devlette yeni dönem

Komşudan Türkiye açıklaması: Bunu yapmazsak olmaz

Hala utanmadan ortalıkta geziyor musun? Özgür Karabat'ın yalanı elinde patladı

Müslüme Yağal davası sürüyor! Ölüm nedeni ne? Son dakika gelişmeleri

ABD müthiş skandalla sarsılıyor! Biden'ın ofisindeki kilitli dolaptan çıktı
Ekonomi Herkes altın demesini beklerken İslam Memiş son tahminini ilan etti: Bunu alan yıl sonu zengin olur
Ekonomi

Herkes altın demesini beklerken İslam Memiş son tahminini ilan etti: Bunu alan yıl sonu zengin olur

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 'Altın mı, gümüş mü?' sorusuna sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 15:25:00 -
Herkes altın demesini beklerken İslam Memiş son tahminini ilan etti: Bunu alan yıl sonu zengin olur

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, küçük yatırımcıları uyarmaya devam ediyor.

Yatırımcıların ‘güvenli limanı’ altın, beklenen yükselişine gecikmeli olsa da başladı. Dün gram 1.140 lirayla rekor kırarken, uzmanlar gram altında artık 1.100 liradan daha düşük seviyelerin görülmesinin pek mümkün olmadığını söylüyor.

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise kendisine yöneltilen bir soruya cevap verdi.

İslam Memiş, "Bu yılın sorusu şu olacak. “Gümüş düşer mi, alım fırsatı verir mi?” Altın, korur. Gümüş, zengin eder. 2,50’den alıp 20 lirayı bekleyen yol arkadaşlarım; Kralsınız. Öyle bir buluşma yapacağız ki o gün, dillere destan olacak" dedi.

Banka iflas ederse paramıza ne olur? Bankada altını, doları, lirası olanlar dikkat... İslam Memiş duyurdu
Banka iflas ederse paramıza ne olur? Bankada altını, doları, lirası olanlar dikkat... İslam Memiş duyurdu

Ekonomi

Banka iflas ederse paramıza ne olur? Bankada altını, doları, lirası olanlar dikkat... İslam Memiş duyurdu

Altını olan dikkat! İslam Memiş bu kez ezber bozdu: Bu yatırım aracı altından daha çok kazandıracak
Altını olan dikkat! İslam Memiş bu kez ezber bozdu: Bu yatırım aracı altından daha çok kazandıracak

Ekonomi

Altını olan dikkat! İslam Memiş bu kez ezber bozdu: Bu yatırım aracı altından daha çok kazandıracak

Kredi kartları 2023'te tarih mi olacak? İslam Memiş'ten flaş iddia
Kredi kartları 2023'te tarih mi olacak? İslam Memiş'ten flaş iddia

Ekonomi

Kredi kartları 2023'te tarih mi olacak? İslam Memiş'ten flaş iddia

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş üstüne basa basa uyardı! 2023'te sakın bunu almayın! Ben çıkardım
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş üstüne basa basa uyardı! 2023'te sakın bunu almayın! Ben çıkardım

Ekonomi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş üstüne basa basa uyardı! 2023'te sakın bunu almayın! Ben çıkardım

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş son tahminini duyurdu! 30 lira birden fırlayacak
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş son tahminini duyurdu! 30 lira birden fırlayacak

Ekonomi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş son tahminini duyurdu! 30 lira birden fırlayacak

Herkes altın sanıyor ama… İslam Memiş yeni güvenli limanı açıkladı
Herkes altın sanıyor ama… İslam Memiş yeni güvenli limanı açıkladı

Ekonomi

Herkes altın sanıyor ama… İslam Memiş yeni güvenli limanı açıkladı

İslam Memiş'in borsadaki düşüşe yorumu!
İslam Memiş'in borsadaki düşüşe yorumu!

Ekonomi

İslam Memiş'in borsadaki düşüşe yorumu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23